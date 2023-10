Ve funkci ředitele Veletrhů Brno je Jan Kubata oficiálně teprve den, v hlavě už má ale jasnou vizi, jak brněnské veletrhy posunout a zmodernizovat. Digitální technologie nevnímá jako konkurenční platformu, ale naopak jako pomocníka ke zlepšení nabídky veletrhů. Na pořadu jsou hybridní akce v klasickém i online světě, technologické inkubátory i inovační huby.

S jakou vizí vedení Veletrhů Brno přebíráte?

Velmi optimistickou. Ve své minulé pozici jsem sledoval, co se s veletržním byznysem obecně dělo ve světě, jak tragicky tento průmysl poškodila covidová pandemie. I když se dnes už dostáváme na normální úroveň fungování, dozvuky porušených dodavatelských řetězců, zdražení energií a nedostatek lidské práce na trhu budou limitovat veletržní průmysl nadále. Právě to je jedna z myšlenek, které jsem představoval výběrové komisi, tedy že se budeme muset věnovat více tématům zároveň.

Co tedy budete dělat pro to, aby se z covidové a energetické krize veletrhy dostaly?

Musíme se podívat na potřeby vystavovatelů a na jejich požadavky. A netýká se to jen Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV), ale také Veletrhu IDET a dalších akcí, kterých pořádáme více než čtyřicet ročně. K tomu se zaměříme na doplňující program z kategorie technologické inkubace, start‑upů či hubů, jež v rámci technologické inkubace vznikají. Chceme propojit aktivity vládních a krajských agentur, Jihomoravského kraje, inovačních center a podobně.

Chtěl bych, abychom do roku a půl představili střednědobý výhled rozvoje areálu veletrhů, budeme například řešit spolupráci s novou multifunkční arénou, jež se v tuto chvíli v areálu začíná stavět. Bude to moderní stadion, ve kterém by se měly hrát hokejové zápasy, ale také nabídne možnost přeměny kluziště na místo konání různých jiných akcí. V takových halách se často pořádají koncerty a podobně. Budeme s vedením haly hledat synergii, jež přivede lidi do arény a také na veletrhy.

Jak na tom vlastně jsou brněnské veletrhy s návštěvností, už se dostaly na předcovidová čísla?

Veletrhy se celosvětově vrací ke standardům, na které byly zvyklé před pandemií. Jednoduše proto, že přirozenou tendencí lidí je se potkávat, mluvit spolu, nechat si věci vysvětlit, ukázat, sáhnout si na ně. Naštěstí se tedy nevyplňuje předpověď, že veletržní akce přejdou jen do digitálního světa. Brněnské veletrhy sice ještě nejsou v kondici, v jaké byly před vypuknutím celosvětové pandemie, ale křivka je velmi pozitivní. Jsme rádi, že se k nám vrací mezinárodní vystavovatelé a i Češi se účastní v hojném počtu.

Jan Kubata Narodil se v roce 1967 v Karlových Varech. Vystudoval Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2014 působil v agentuře CzechTrade, nejdříve jako ředitel zahraniční kanceláře agentury v USA, v Chicagu, pak jako ředitel zahraniční sítě CzechTradu. V roce 2002 se stal zastupitelem Ústí nad Labem, v roce 2006 jeho primátorem. Byl také členem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od 1. října je ředitelem Veletrhů Brno. Je ženatý a má dvě děti.

Kam se tedy konkrétně dostala loňská návštěvnost?

Loni MSV navštívilo 52 tisíc lidí a předpokládáme, že letos se k nám podívá 55 tisíc návštěvníků. K tomu máme 1260 přihlášených vystavovatelů. Jsou obsazeny všechny haly kromě jedné. To se velmi blíží předcovidovému roku 2019.

Podle našeho průzkumu mezi účastníky loňského ročníku 95 procent vystavovatelů navazuje kontakty s potenciálními zákazníky během MSV v Brně. Okolo 80 procent návštěvníků tohoto veletrhu má přitom ve firmách rozhodovací pravomoc. Tedy vystavovatelé se baví s lidmi, kteří mohou rozhodnout o nákupu jejich produktu, o uzavření kontraktu. To je pro ně extrémně důležité. Z loňských podnětů od firem jsme také zjistili, že pětidenní konání vnímají jako zbytečně dlouhé, rozvleklé. I proto jsme veletrh již loni zkrátili na čtyři dny.

Tedy nebojíte se toho, že by umělá inteligence a téměř neomezené videopřenosy přenesly váš veletrh pouze do digitálního světa?

Nebojíme. Naopak, jedna z mých rolí bude využít tyto technologie k prosperitě veletrhu. Měli bychom sledovat novinky na poli umělé inteligence a dalších technologií a umět je využít ke zkvalitnění naší nabídky. Nemůžeme stát na místě a myslet si, že veletrhy zůstanou v podobě, v jaké byly před 90 nebo před 20 lety.

Jak konkrétně byste chtěli digitální technologie využívat?

Chtěli bychom propojit areál s novými technologickými firmami v rámci technologické inkubace. Líbilo by se mi, kdybychom ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem a Jihomoravskou agenturou pro veřejné inovace přivedli do Brna investory, kteří jej budou vnímat jako místo pro velká rozhodnutí.

Zároveň bude během veletrhů fungovat inovační hub, kde se budou firmy a investoři potkávat a navazovat spolupráce. Chceme také pořádat hybridní akce v klasickém i online světě zároveň. Rozhodně nebudeme sedět s rukama v klíně a čekat, až se přihlásí nějaký vystavovatel, ale budeme velmi aktivně připravovat využití těchto technologií.

Nebojím se toho, že by nám technologie sebraly návštěvníky. Když jsme v covidové době byli zavření a fungovali jen přes Teamsy, Zoomy a podobně, vzpomínám si, že k udržování kontaktů to stačilo. Ale získávání nových kontaktů bylo velmi obtížné. Jakmile se rozvolnila opatření, bylo zřejmé, že lidé se chtějí potkávat a osobní interakce je velmi důležitá.

Přes sedm let jste působil v americkém Chicagu v agentuře CzechTrade. Zúročíte to nějak ve své nové pozici?

Padesát procent našich vystavovatelů je ze zahraničí, jsou mezi nimi zástupci Francie, Indie, Maďarska, dále tam bude Moldavsko, Rakousko, Polsko, Slovensko a Tchaj‑wan, vrací se Čína. Na zahájení strojírenského veletrhu by měl také přijet americký velvyslanec v Česku Bijan Sabet.

Strojírenský veletrh Stáhněte si přílohu v PDF

Agentura CzechTrade ve spolupráci s americkým velvyslanectvím veze zástupce jedenácti amerických států na zahájení veletrhu. Budou českým firmám ukazovat možnosti expanze do USA. Na tomhle projektu jsem pracoval jako ředitel zahraniční sítě CzechTrade a chci, aby se nám v budoucnu podařilo Spojené státy získat jako partnera veletrhu a aby se jej i americké firmy podstatně více účastnily. Pokusím se s panem velvyslancem sejít a probrat možnosti spolupráce.

Na co z letošního programu se vy osobně nejvíc těšíte?

Pro mě to bude upřímně řečeno velmi náročné. Přijedou významní hosté, měl by se například objevit premiér Uzbekistánu, pořádáme také významnou akci na podporu obnovy Ukrajiny. Měla by dokonce přijet paní vicepremiérka Iryna Vereščuková.

Velmi se ale těším na pokračování loňského úspěšného programu Digitální továrna 2.0, tentokrát na téma digitalizace. Poprvé se hlavním partnerem stane Národní centrum Průmyslu 4.0, což bude velmi zajímavé a sám se na tuto akci velmi těším. Jsem také velmi rád za návrat firem z asijské oblasti, ať už je to Indie nebo Čína.

Letošní ročník strojírenského veletrhu bude obecně kromě digitalizace zaměřen na to, co je dnes nejen mediálně probírané, ale je to také obsahem jednání všech firem, a to je kyberbezpečnost, energetika a udržitelnost rozvoje.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Strojírenský veletrh.