V Královské zahradě Pražského hradu se před pár dny usadil blýskavý stříbrný modul Cosmos, který odvážně zrcadlí slunečné zářijové dny v těch nejmajestátnějších kulisách. Uvnitř ukrývá tmavý prostor, který odhaluje to nejzajímavější, co čeští tvůrci v současné chvíli dokážou vyrobit ze skla. Impozantní expozice, kterou tam umístil festival Designblok, vás nechá se zatajeným dechem procházet prostorem kolem originálních děl Jiřího Pelcla, Václava Mlynáře, Lucie Koldové, Tadeáše Podrackého nebo Jana Plecháče, který je zároveň i autorem celého „vesmírného“ objektu. Výstavu iniciovala Nadace PPF (skupina PPF se tento rok stala novým generálním partnerem Designbloku – pozn. red.) a organizátoři s ní mají velké plány – příští rok se chtějí vydat na slavný designový veletrh do Milána a trochu nesměle pomýšlejí také na možnou prezentaci na Expu 2025.

