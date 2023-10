Je to vtipná slovní hříčka. Jaroslav Beck založil nadační fond Giving Beck, jehož název si hraje s jeho příjmením i známým filantropickým mottem „giving back“. To v podstatě říká, že když má někdo byznysový úspěch, měl by část peněz,...

3. 10. 2023 ▪ 6 min. čtení