Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity a produktivity. A právě digitalizace je jedním z klíčových témat Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná od 10. do 13. října na výstavišti v Brně. Digitálním technologiím se věnuje už počtvrté projekt Digitální továrna 2.0 v pavilonu F.

Úspěšná firma 21. století

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak lze co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná firma 21. století, kterou představuje zlatý partner projektu Národní centrum Průmyslu 4.0 ve spolupráci s výzkumným pracovištěm CIIRC ČVUT v Praze – RICAIP Testbedem pro Průmysl 4.0, společnostmi Siemens, T‑Mobile, Česká spořitelna, DEL, SICK a evropským inovačním společenstvím EIT Manufacturing. Letošním veletržním tahákem je robotická buňka demonstrující flexibilní modulární výrobu, a to na příkladu zmenšených modelů baterií z elektromobilů v procesu jejich oprav pro opětovné použití. Během veletrhu jsou na této buňce demonstrována inovativní řešení s nasazením škály různých technologií. Návštěvníci uvidí ukázky využití digitálního dvojčete, virtuální a rozšířené reality, sběru dat přes 5G, datové analytiky a vizualizace, strojového vidění a samozřejmě kolaborativní robotiky. Na stejném místě se mohou veletržní hosté seznámit také s různými možnostmi financování inovací.

Řešení pro digitalizaci průmyslu

V Digitální továrně 2.0 nechybí téměř 40 firem, které prezentují nejnovější transformační technologie. Řešení pro monitoring strojů představuje společnost 4dot. Lákadlem je nový senzor vibrací PM3 vyvinutý speciálně pro tvářecí stroje, ale uplatnění najde i u obráběcích strojů a v ostatních aplikacích. Zajímavá je také expozice firmy AYES, která se specializuje na dodávku chytrých brýlí a využití rozšířené reality při digitalizaci průmyslové výroby.

Unikátní logistické systémy a technologie pro zefektivnění a optimalizaci logistických procesů pro výrobu i sklady prezentuje společnost Bossard, která představuje systémy Smart Factory Logistics a řešení Smart Factory Assembly. Na dodávky a realizaci informačních a řídicích technologií se specializuje společnost dataPartner. Ta dodává výrobní informační systémy kategorie MES, automatizuje stroje a výrobní linky a dodává také softwarové komponenty pro tvorbu řídicích jednotek a ovladačů strojů. Vysoce inovativní řešení založená na strojovém vidění a umělé inteligenci, snižující počet zranění na pracovišti, přináší na trh průmyslové bezpečnosti společnost Invanta. Na veletrhu jsou k vidění nejčastěji využívaná zabezpečení pracovišť, jako je ochrana vymezeného perimetru nebezpečného stroje a detekce správného užívání ochranných pomůcek.

V Digitální továrně 2.0 je prezentována také mobilní aplikace JOBka, díky které lze moderně, zábavně, udržitelně, snadno a rychle komunikovat se zaměstnanci. Společnost MicroStep představuje kromě celého portfolia strojů a technologií také svůj softwarový produkt CyberFab Manager, zaměřený na automatizaci výrobního procesu.

Svůj stánek připravila i firma Pantek (CS), autorizovaný distributor a poskytovatel technické podpory celosvětově rozšířeného softwaru AVEVA pro průmyslovou automatizaci. Nechybí ani společnost RAYNET se svým online nástrojem, který pomáhá udržet přehled o zákaznících, obchodu i výsledcích na jednom místě. Prezentuje se i technologický start‑up CodeNOW, pomáhající firmám správně začlenit softwarové nástroje do byznysových procesů. Na svém stánku představuje nástroj Health Check Assessment, který umožňuje úspěšnou digitalizaci firem.

Návštěvníci se dále mohou seznámit s nabídkou firem 3Dees Industries, Act‑in CZ, Additive Systems, Almeto, BoldBrick, GE Intelligent Platforms, GradexSoft, mySCADA Technologies nebo S&K Solutions. Součástí jsou také stánky Elektrotechnické asociace ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. V blízkosti Digitální továrny 2.0 najdou zájemci i další firmy, které se zabývají digitalizací průmyslu, například Beckhoff Automation, Compas automatizace, Konica Minolta, Nordson CS, Servis Control a Visometry.

Atraktivní program nabízí Digitální stage s tematicky rozdělenými bloky. Letos poprvé je navíc k dispozici i druhé pódium pro dodatečné bližší diskuse k daným tématům.

Článek vznikl ve spolupráci se společností BVV.

Text nevyjadřuje názor redakce.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Veletržní listy.