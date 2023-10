Jméno TX Robotics vyvolá v první chvíli vzpomínku na postavu kyborské antagonistky z Terminátora. Ve skutečnosti se pod touto značkou skrývají UAV platformy, tedy bezpilotní stroje, specializované drony vyvíjené a vyráběné v brněnské společnosti Texxar CZ. Nejde ale o žádné hračky typu těch asijských, které zaplavují trh a slouží k pobavení, focení a natáčení domácích videí. Brněnské „létající mašinky“ dokážou pomoct a ulehčit či zrychlit práci v mnoha oborech. V jakých a jak, ví nejlépe jejich konstruktér a zároveň majitel společnosti Texxar Martin Suchomel.

Představte nám váš „vlajkový“ výrobek. V čem spočívá jeho výjimečnost?

Náš dron, lépe řečeno kvadrokoptéra s názvem Albatross 1300HEQ a s ní spojené technologie, hardware i software, je unikátní hned z několika důvodů. Tím hlavním je, že si vše kompletně vyvíjíme, konstruujeme a vyrábíme sami u nás v Brně. Není to tedy žádný dovoz z Číny. Z konstrukčního hlediska je Albatross jedinečný hned z několika důvodů. Unese v podvěsu až 10 kg a ve vzduchu vydrží až hodinu. Díky systému skládání ramen se pohodlně složí do transportního kufru. Je na něj možné připevnit jakýkoliv payload. Tak říkáme přístroji, který dron pod sebou nese. Může to být kamera, magnetometr, laserový skener, GPS, gama spektrometr či jiné zařízení. Je to díky speciální konstrukci, k níž se přístroj připevní. A navíc je Albatross plně autonomní.

Kde se vaše výrobky nejčastěji využívají?

Každý námi vyráběný dron je v podstatě unikátní platforma. Se zákazníkem vždy probíráme účel, ke kterému jej potřebuje využít, nebo co má mít ve svém vybavení, a podle toho vše kompletně připravíme. Takové systémy pak dokážeme poměrně rychle vyrábět kusově i v sérii. Dron Albatross spolu s dalšími technologiemi lze využít v jakémkoliv odvětví, například v geofyzice, geodezii, archeologii, zdravotnictví, zemědělství, logistice nebo pro účely bezpečnostních složek.

Samotný dron je pro naše zákaznická řešení pouhým nosičem zařízení. Před něj stavíme náš vlastní technologický vývoj. Po konzultaci se zákazníkem a po detailní specifikaci aplikace využijeme našich již hotových technologií a vývoje hardwaru a softwaru. Vytvoříme tak integrovaný systém s jednotným uživatelským rozhraním.

Velikou výhodou jsou naše výrobní možnosti. Značnou část kovových i plastových dílců vyrábíme na CNC strojích přímo v naší firmě v Brně. Stejně tak si zajišťujeme vývoj softwaru a výrobu zákaznické elektroniky. Proto tedy nehovoříme pouze o kvadrokoptéře, ale považujeme se za vývojáře specializovaných UAV platforem.

Dnes se velmi často mluví o dronech v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo obecně s vojenstvím. Vyrábíte vaše stroje i pro tyto účely?

Jak jsem zmínil, náš UAV systém lze využít prakticky v kterémkoliv odvětví. Je tedy použitelný i pro potřeby záchranných a bezpečnostních složek. Dokážeme s ním například vyhledávat miny za pomoci námi vyvinutého protonového magnetometru v kombinaci s citlivou termokamerou a unikátním softwarem pro analýzu dat. Je také technicky možné likvidovat jiné útočné, nepřátelské drony.

Prozatím náš dron v takové praxi využitý nebyl, ale o této možnosti v současné době jednáme. Proč jej nevyužít pro dobrou věc?

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Naší vizí je prosadit se i na mezinárodním trhu. Nebráníme se ani vstupu silného partnera do naší společnosti, abychom se mohli plně zaměřit na vývoj a výrobu špičkových technologií.

Jednou z důležitých oblastí, jíž se věnujeme, je detekce protitankových min, protože je to v současné chvíli především na Ukrajině veliký problém a obrovská zátěž a nebezpečí pro další generace.

Nehodláme konkurovat firmám, které na trh chrlí hračky, ale chceme být solidním partnerem v různých výzkumných projektech, partnerem bezpečnostních složek a jako český výrobce dronů ukázat světu, že v Brně vyvíjíme a vyrábíme opravdovou kvalitu.

