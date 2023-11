Prodej vietnamského poskytovatele spotřebitelských úvěrů Home Credit, který kontroluje největší tuzemská investiční skupina PPF, vyvolal mezi investory velký zájem. Mezi uchazeči jsou thajské největší banky Kasikornbank a SCB X. Do dalšího kola postoupila rovněž KB Kookmin Bank, která je součástí jihokorejské finanční skupiny KB Financial Group. S odvoláním na zdroje blízké celé záležitosti to oznámila agentura Bloomberg. Mluvčí skupiny PPF Leoš Rousek odmítl tyto informace komentovat. O zájmu Kasikornbank napsala již v srpnu agentura Reuters.

