Být nekritickými fanoušky je normální na fotbale. Nekritické fanouškovství, které většina českých politiků či komentátorů vyznává vůči Izraeli a válce v Gaze, je namístě už méně. Ve vztahu k jiným státům nám má jít především o naše vlastní zájmy. A zcela bezvýhradná podpora Izraele s nimi nemusí být vždy v souladu.

Izrael má samozřejmě právo na obranu a na tvrdou odvetu proti Hamásu. Záměr Hamás zcela zničit je pochopitelný. Jiná otázka je, zda to je možné a za jakých nákladů to lze udělat. A jaké by taková snaha měla pro Izrael – a především pro nás – následky.

