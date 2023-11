Co největší mezinárodní aerolinky světa Emirates utržily a vydělaly v dobrých letech za celý rok, to stihly loni zhruba za polovinu času. Velmi dobře to ukazuje, jak výjimečný rok letecké společnosti zažily. „Tedy ty, které byly připraveny se...

27. 3. 2023 ▪ 8 min. čtení