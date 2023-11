Přijímání žádostí o filmové pobídky od zahraničních i českých filmařů se letos zastavilo po několika hodinách. V systému došly peníze. A to jich na filmové pobídky bylo vyhrazeno historicky nejvíc – 1,4 miliardy korun. Podle ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové je problém v systému a zastaralém zákoně o audiovizi, který není připravený na současný filmový průmysl.

V úterý poslanci schválili takzvanou mininovelu, která by tuto situaci měla dočasně vyřešit. Nikdo z přítomných poslanců nehlasoval proti. V případě nedostatku peněz by mohl Státní fond kinematografie řízení o žádosti přerušit do doby, než je získá. Nemusel by však příjem nových žádostí o pobídky zcela zastavovat, jako je tomu nyní. Produkce by tak mezitím stejně mohly začít se svými projekty.

