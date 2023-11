Jaká je aktuálně situace na trhu s fotovoltaikou?

Výkyvy cen energií v posledních dvou letech výrazně zvedly poptávku po energetické soběstačnosti. Fotovoltaika je k tomu skvělým prostředkem – cena vyrobené elektřiny je pevně daná počáteční investicí a provozními náklady, které jsou však minimální. Zákazníci mají také větší výběr prodejců než kdy dřív – kromě výhod to však má i svá negativa, jelikož se vyrojila řada firem, které nejsou seriózní a prodávají nekvalitní technologie, u nichž nedokážou zajistit servis.

Podle čeho tedy vybírat dodavatele?

Fotovoltaika je investice na desítky let, takže by měla vždy pocházet od zavedeného a spolehlivého prodejce. Řada menších končí po pár měsících či letech v insolvenci, což pro zákazníky může fakticky znamenat ztrátu veškerých záruk – obzvlášť u „no name“ technologií z Číny je prakticky nemožné je vymáhat. Jsou i případy, kdy zákazníci složili velké zálohy a následně technologii vůbec neobdrželi. Prodejce si proto vždy důsledně prověřte a mějte se na pozoru, pokud vyvíjí tlak nebo nabízí podezřele nízkou cenu. Pozor také, pokud chce velkou část ceny hned při první platbě – seriózní prodejci jako ČEZ nepožadují více než 10 procent. Jakožto velká firma se stabilním finančním a dodavatelským zázemím navíc dává ČEZ zákazníkům jistotu, že budou mít podporu a servis k dispozici po celou dobu životnosti fotovoltaiky.

Kdy a na jaké domy se tedy fotovoltaika vyplatí?

Soláry se vyplatí umístit prakticky na jakýkoliv dům, jehož střecha má dostatečnou nosnost. Klíčem k tomu, aby se vyplatily, je správně dimenzované řešení. To by mělo zajistit, aby maximum vyrobené energie bylo spotřebováno přímo na místě a neodtékalo do sítě, protože čím větší procento energie využijete napřímo, tím kratší bude finanční návratnost vaší investice. V ideálních případech se dokáže vrátit již během šesti let a ve většině případů je to do deseti. Životnost současných panelů přitom běžně dosahuje i třiceti let, a fotovoltaika se vám tudíž může zaplatit hned několikrát.

Jaké typy domácích fotovoltaických elektráren jsou dostupné?

Právě kvůli maximalizaci spotřeby v místě výroby bývají fotovoltaické panely obvykle součástí širšího řešení. Propojují se tak například se zásobníky pro ohřev vody nebo bateriemi, které umožní elektřinu ukládat k pozdější spotřebě. Oblíbená je také kombinace s tepelným čerpadlem, jež razantně snižuje náklady na vytápění. Jednotlivé možnosti lze navíc i různě kombinovat, a vždy tak záleží na možnostech a preferencích konkrétního zákazníka.

Která řešení jsou nejoblíbenější a proč?

Čím dál více zákazníků volí právě kombinaci s bateriemi. Vyšší počáteční investici totiž kompenzuje rychlejší návratnost, a řešení navíc nabízí větší flexibilitu a záložní řešení v případě výpadků proudu. ČEZ na tento trend nedávno zareagoval novinkou Battery Box Queen, což je all‑in‑one řešení fotovoltaiky s bateriemi, kdy jsou veškeré technologie součástí jednoho boxu o velikosti větší lednice. Box tak nezabírá zbytečně mnoho místa, dobře vypadá a zároveň je velmi jednoduchý na obsluhu, protože komunikace probíhá kompletně v češtině.

Jaké jsou nejnovější trendy a řešení v oblasti fotovoltaiky?

Patří mezi ně určitě právě chytře řízené systémy s bateriemi. Samostatně totiž kontrolují spotřebu tak, aby byla maximálně efektivní. Například k systému Battery Box Queen dodáváme bezdrátový modul pro řízení přetoků, které jsou efektivně využívány pro ohřev vody. Ke kombinaci fotovoltaiky a tepelného čerpadla zase nabízíme systém Tengeo, jenž chytře řídí vytápění s ohledem na výrobu energie. Systém například předtápí domácnost v případě nadvýroby nebo mírně snižuje teplotu v noci, pokud předpověď hlásí slunečné ráno. Řešení je navíc možné rozšiřovat o různé další komponenty, jako je například wallbox pro dobíjení elektromobilu – ten může Tengeo nabíjet pouze z přebytků, a to v optimální míře tak, aby baterii zajistilo co nejdelší životnost.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Fotovoltaika.