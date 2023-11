Na veletrhu Střechy Praha jste představili regulátor Wattkeeper, který jste vyvinuli. Co všechno umí a pro koho je určen?

Jde o regulátor vlastní spotřeby elektřiny z instalovaného zdroje elektrické energie, v našem případě fotovoltaiky. Může přebírat data přímo ze střídače bez nutnosti instalace vlastního měření. Hlavní funkcí je optimalizace spotřeby vlastní vyrobené elektřiny v domácnosti či firmě tak, aby se nedodávala bez užitku nebo za minimální výkupní cenu do distribuční sítě. Zařízení využije přebytky tím, že například zapne ohřev vody v bojleru. Může ovládat i další zařízení, jako je tepelné čerpadlo nebo klimatizace, případně dobíjení vozu.

Využijí Wattkeeper i ti, kteří nemají možnost dodávat vlastní elektřinu do distribuční sítě?

Zejména oni. Přímé datové napojení na fotovoltaické střídače je užitečné právě v místech, kde jsou z důvodu vyčerpání kapacity zakázané dodávky do distribuční sítě. Tam standardní regulátory nefungují. Jakmile jsou nabité baterie a objekt nemá spotřebu, omezí se výroba, energie zůstane nevyužitá na střeše. Wattkeeper v této situaci dokáže plynule řídit ohřev vody, tak aby nevyužitelná energie byla spotřebována. Celkově se tak snižuje doba návratnosti investice.

Lukáš Nekvapil • Je zakladatelem společnosti Lunek. Absolvoval Ústav letectví na VUT v Brně. Společnost se sídlem v Kuřimi a provozovnou a sklady v Tišnově buduje jako rodinnou od roku 2006. • Česká společnost Lunek se 17 let věnuje výhradně fotovoltaice pro domácnosti, firmy i státní správu. Tyto systémy dodává na míru a na klíč s důrazem na férové termíny dodání. Zajistí studii, projekci, administrativu, dotace, realizaci, zprovoznění, ale také audit provozu a servis. Firma vyvíjí vlastní zařízení, naposledy regulátor Wattkeeper.

Co bylo motivací pro vlastní vývoj?

Kolem roku 2020 nastaly potíže s kapacitami výrobců mikročipů, které zasáhly i oblast fotovoltaiky. Nedostatek měničů napětí jsme řešili změnou výrobce, u regulátorů nastal výpadek. Rozhodli jsme se na situaci reagovat návrhem vlastního regulátoru, který bude zároveň řešením pro ty, kteří nemají možnost prodávat přebytky energie do distribuční sítě.

Kdo je vaším klientem?

Především rodiny a firmy, ale vyhovíme i státní správě. Snažíme se pokrýt celou republiku, prioritou je okruh 100 kilometrů od Brna, tedy Jihomoravský či Olomoucký kraj a Kraj Vysočina. Abychom mohli garantovat realizaci do tří měsíců, máme vždy vše skladem. Garantujeme stoprocentní úspěšnost získání dotace. Každý náš obchodník je zároveň i technik. Nechceme slepě instalovat bez vztahu k chodu domácnosti či firmy. Vždy zhodnotíme reálnou situaci, potřeby i očekávání zákazníka a navrhneme nejlepší řešení.

Na trhu s energiemi došlo k jistému zklidnění, jaký je váš výhled?

Po krachu Bohemia Energy v říjnu 2021 a začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se trh obrátil naruby. Extrémní nárůst cen elektrické energie přinesl i explozi počtu firem, které začaly nabízet fotovoltaiku. Brzy se ale ukázalo, že většina z nich byly „rychlokvašky“. Sice došlo ke zklidnění situace, lidé přesto stále vyčkávají na pohyb cen energií. A to není dobrá strategie. Dotace jsou časově omezené, především ale instalace fotovoltaiky sníží náklady na provoz domu či firmy. Jednou věcí je návratnost investice, druhou to, že fotovoltaika může sloužit 30 let bez větší údržby. Kvalitní dodavatel totiž zajistí monitoring a servis.

Jaké jsou vaše cíle a další plány vaší společnosti?

Sedmnáct let se zaměřujeme ryze na fotovoltaiku. Od drobných instalací na jachtách či chatách v zahraničí jsme se přes rodinné domy vypracovali ke komerčním realizacím. Celkem jsme instalovali přes 3700 elektráren. Z firem, které tehdy působily, zbyla hrstka. Podařilo se nám vybudovat základní oddělení, jako je návrh a projekce, vývoj, obchod i servis. Firma od založení přirozeně roste, letos cílíme na 300 milionů korun obratu. Dalším krokem bude spojení sil se společností Haustech, která dodává i vzduchotechniku. Chceme nabídnout komplexní řešení komerčních realizací. Zároveň zvyšujeme kvalifikaci našich zaměstnanců a chystáme speciální řešení autopřístřešků pro rodinné domy i parkoviště.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Fotovoltaika.