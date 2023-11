Více než polovina českých škol se v pondělí připojí ke stávce. Důvodem jsou obavy z nedostatku peněz pro školství ve státním rozpočtu na příští rok. Polovinu rodičů školáků tak může čekat otázka, jak zařídit hlídání. Pokud jim ho nezajistí škola, zbývá jim jedině vzít si volno či pracovat z domova. Nárok na náhradu

ušlého zisku přitom nemají.

Rodiče nemají nárok ani na ošetřovné, tedy příspěvek pro rodiče, který je nucený být doma s dítětem. „V případě stávky nejde o důvody, jakými jsou nařízení příslušného orgánu při havárii nebo mimořádném opatření při epidemii,“ uvedl tiskový odbor České správy sociálního zabezpečení.

Tvrzení sociálky potvrzuje také expert na pracovní právo advokát Pavel Svoboda z kanceláře Doležal & Partners. „Nejde o nepředvídatelnou událost, ale o plánovanou akci, a nárok na ošetřovné tak zaměstnancům nevznikne,“ řekl pro HN.

Podle Svobody je několik možností, jak mohou rodiče s malými dětmi situaci řešit. Kromě varianty dohodnutého čerpání dovolené, náhradního či neplaceného volna uvádí možnost výkonu práce na dálku, takzvaný home office. Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem na home officu písemně dohodnout. Pokud předchozí písemná dohoda neexistuje, může o něj zaměstnavatele požádat. „V případě zaměstnanců, kteří se starají o děti do devíti let, musí zaměstnavatel písemně odůvodnit, pokud by žádosti nevyhověl – například povahou vykonávané práce,“ dodal advokát.

Svoboda také potvrdil, že nemá cenu se domáhat například ušlého výdělku soudní cestou. „Úspěch žaloby je nepravděpodobný.“

Některé školy nabídnou hlídání dětí ve školní družině, přestože se připojí ke stávce. Není jich ale mnoho. Například v Praze 8 se ke stávce připojí 13 základních škol. Z oslovených ale „hlídací službu“ nenabízela žádná. „Do stávky jdou všichni zaměstnanci: jídelna, uklízečky i asistenti. Nemám šanci hlídání jakýmkoliv způsobem zabezpečit,“ uvedla pro HN ředitelka ZŠ Ústavní v Praze 8 Renata Sedláčková.

V Pardubicích pak hlídání nebo stravování nabízí rodičům čtyři školy. „Bude fungovat hlídací služba od sedmi do čtyř, děti si mají vzít jídlo na celý den,“ popsala pro HN ředitelka ZŠ Prodloužená Jana Smetanová.

Jinde nabízejí pomoc i města. Plzeň například říká, že město s předstihem zajistilo, aby v případě naléhavé potřeby rodičům pomohlo. Pokud někdo nebude mít možnost zařídit si hlídání pro své dítě, dostane nabídku umístit ho do jiné školy, která se ke stávce buď nepřipojí, nebo ji podpoří jinou formou než zavřenými dveřmi. „Školy se mezi sebou samy domluví,“ uvedla mluvčí plzeňského magistrátu Barbora Hájková.

V Praze 8 budou moci děti být také v některém z dětských klubů, což je ale celoroční možnost. „Jejich kapacita je navíc omezená,“ doplnil mluvčí pražského obvodu Martin Šálek.

Jiná města dávají od stávky zcela ruce pryč. „Město zatím nic podobného nepřipravuje,“ sdělila například mluvčí magistrátu v Hradci Králové Kateřina Rohlíčková.