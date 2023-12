Spolumajitel firmy Jablotron Dalibor Dědek má na lepší Česko jednoduchý recept. Lidé by se měli přestat zabývat tím, co pro jejich blahobyt může udělat někdo jiný, a vzít své životy do vlastních rukou. Sám z peněz, které vydělal v podnikání, postavil školu, domov pro seniory. Ve vlastní firmě rozděluje zaměstnancům část zisku. Organizuje i největší českou sbírku na zbraně pro Ukrajinu. „Že je Západ už válkou unavený? A co mají říkat Ukrajinci, kteří Západ brání před agresivní ruskou diktaturou?!“ ptá se Dědek.

Co byste vzkázal Čechům do roku 2024?

Aby si vážili toho, že mají mír, protože to není výsadou všech.

V Česku je cítit naštvanost a pocit, že se máme špatně. Co vzkázat těm, kdo takový pocit mají?

Někdo říkal docela trefně, že dobré řešení by bylo každému, kdo tvrdí, že se má špatně, koupit letenku do Indie. A tam by si musel vydělat na cestu zpátky. Ale já osobně si myslím, že to, s čím bychom se měli srovnávat, je Ukrajina. Vůbec si neumíme představit, v čem tam lidé musí žít. A je to přitom kousek od nás.

Jenže řada lidí má pocit, že bychom se měli srovnávat spíš s Německem.

Jasně, vždycky se můžu dívat na to, který soused se má lépe, a závidět mu. Já jsem byl ale vždycky zvyklý radovat se z toho, co mám. A ne naříkat nad tím, co bych ještě mohl mít. Závist nikdy nic neřeší. Přece když někdo spořádá místo jednoho pět řízků nebo bude jezdit ve větším autě, ještě to neznamená, že bude šťastnější.

Takže nespokojeným lidem ani tomu, co psal premiér na Facebooku, tedy že Česko má blbou náladu, nerozumíte?

Já mám dojem, že z toho vznikl takový nějaký módní trend, říkat, jak jsou Češi naštvaní. Já to zase tak nevnímám. Možná to je spíš mediální obraz. Někdo v Německu prohlásí, že Česko je na tom špatně, že jsme „nemocný muž Evropy“, a vypadá to, že se z toho společnost hroutí. Já si nemyslím, že nálada mezi lidmi je zase tak špatná. Ale mám možná výhodu v tom, že se potkávám s pozitivními lidmi.

Vám ve firmě asi lidé nestávkovali, že?

