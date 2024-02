Oznámení o nálezu rakoviny u krále Karla III. v úterý ovládlo titulní strany britských médií. Daily Mail cituje premiéra Rishiho Sunaka, podle kterého je štěstí, že se na onemocnění přišlo včas. The Sun si všímá, že Karel III. informoval členy své rodiny osobně, a spekuluje, zda diagnóza ovlivní nedobré vztahy mezi princem Harrym a jeho otcem. Deník The Times se zaměřuje na povinnosti Karla III. v čele britské monarchie, z nichž část nyní převezme jeho starší syn princ William; více do popředí pravděpodobně vystoupí také králova choť Camilla.

„Král bude podle očekávání nadále pokračovat v pravidelných setkáních s premiérem, ačkoliv bude záviset na doporučení lékařů, zda se budou konat osobně. Totéž bude platit pro setkání s tajnou radou (královým poradním orgánem),“ vysvětlují The Times.

V oznámení o králově diagnóze Buckinghamský palác uvedl, že monarcha načas zruší svá veřejná vystoupení, ale bude pokračovat v administrativní práci.

Podle britských médií kromě pravidelného setkávání se Sunakem bude například král denně dostávat „červené kufříky“ s dokumenty a zprávami ze světa, ale především z britské vlády a parlamentu, bude podepisovat zákony a vykonávat další rutinní povinnosti.

„Nelehký návrat do práce čeká prince Williama,“ soudí stanice BBC o 41letém princi z Walesu a následníkovi trůnu, který 75letého krále po dobu jeho léčby zastoupí například při veřejných akcích. Williamova manželka princezna z Walesu Kate se na konci ledna vrátila z nemocnice, zotavuje se po blíže neupřesněné operaci a ke svým povinnostem se podle médií nevrátí dříve než po Velikonocích.

Buckinghamský palác o králově diagnóze nezveřejnil mnoho informací – není jasné, s jakým typem rakoviny se Karel III. léčí ani jaká je prognóza.