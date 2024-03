Český stát mladým technologickým firmám nepomáhá, naopak je v rozvoji brzdí. Vyplývá to z průzkumu mezi českými a slovenskými start-upy, který připravila výzkumná společnost Behavio. Začínající firmy nestojí ani tolik o dotace, jako o legislativní změny, které by z Česka udělaly zemi atraktivní pro inovace.

Výsledky mluví jasně, 84 % respondentů volá po příznivějších daňových podmínkách pro start-upy i investory, 79 % firem chce zjednodušení a digitalizaci administrativních povinností. V Česku to funguje přesně naopak. Současný systém start-upy brzdí a demotivuje. Místo aby věnovaly síly na rozvoj svého byznysu, bojují už od začátku s komplikovanou byrokracií. To je špatně. Jsem přesvědčen, že stát by měl vůči start-upům uplatňovat menší daňové a administrativní nároky v prvních dvou letech jejich existence.

