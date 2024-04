Při úderu v Pásmu Gazy, kde od října Izrael bojuje s palestinským hnutím Hamás, zemřelo v pondělí sedm humanitárních pracovníků organizace World Central Kitchen (WCK). Včera odpoledne izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že úder, který odsoudila řada zemí světa, provedla izraelská armáda a že se jednalo o tragický incident. Mezi zabitými jsou občané Británie, Austrálie, Polska a člověk, který měl kanadské i americké občanství. WCK oznámila, že v Pásmu Gazy pozastavuje svou činnost, která spočívá především v distribuci jídla.

WCK včera uvedla, že v pondělí izraelský úder zabil sedm jejích pracovníků, kteří jeli ve dvou obrněných autech označených logem organizace a v dalším vozidle. Přestože byl pohyb konvoje koordinován s izraelskou armádou, byla auta zasažena, když opouštěla sklad v Dajr Balahu, kde pracovníci vyložili více než 100 tun humanitární potravinové pomoci dopravené do Pásma Gazy po moři.

Izraelská armáda vyjádřila upřímnou soustrast spojeneckým zemím a slíbila, že incident vyšetří nezávislý a profesionální orgán. Odpoledne premiér Netanjahu uvedl, že úder provedl Izrael. „Byl to tragický případ, kdy naše síly neúmyslně zasáhly nevinné lidi v Pásmu Gazy. To se ve válce stává a my to důkladně vyšetříme,“ řekl. Hlubokou lítost nad smrtí humanitárních pracovníků vyjádřil izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac.

Pondělní incident odsoudily Evropská unie, Polsko, Španělsko, Británie, Spojené státy, Austrálie či Kypr. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella je incident dalším důkazem toho, že je nutné okamžité příměří v Pásmu Gazy. „Humanitární pracovníci musí být vždy chráněni v souladu s mezinárodním humanitárním právem,“ uvedla v prohlášení Evropská komise.

WCK, kterou založil španělský šéfkuchař José Andrés, se po pondělním incidentu rozhodla pozastavit své aktivity v Pásmu Gazy. Spolu se španělskou nevládní organizací Open Arms organizuje WCK dodávky humanitárních zásob do Pásma Gazy námořním koridorem z Kypru a na tomto palestinském území distribuuje jídlo a potraviny. Kyperský prezident Nikos Christodulidis řekl, že koridor bude dál fungovat.