David Greenbaum má americký styl. Mluví rychle a přesvědčivě, je rozlítaný mezi Londýnem a střední Evropou a od loňského listopadu vede realitní skupinu CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka. Přebral ji přitom jen den předtím, než na ni zaútočila skupina Muddy Waters spekulující na pokles ceny jejích dluhopisů. „Zrovna jsem se chystal jít běhat, ale nevyšlo to,“ vzpomíná na první ráno ve funkci David Greenbaum, který vyrůstal ve Spojených státech a Hospodářským novinám poskytl první rozhovor v nové funkci.

Řídí skupinu CPI Property Group (CPIPG) v časech, kdy se musí vypořádat s vysokým zadlužením kvůli převzetí rakouských firem Immofinanz a S Immo. Přesto investici do rakouských firem chválí s tím, že se koupily s výraznou slevou. „Když se za deset let podíváme zpět, tak bude jasné, že koupit Immofinanz a S Immo se vyplatilo přes všechny potíže. Jsem si tím jistý,“ říká Greenbaum. „Šlo o příležitost, na kterou Radovan čekal snad deset let a nakonec přišla,“ dodává.

Když jste se stal šéfem CPIPG, tak hned druhý den na skupinu zaútočila společnost Muddy Waters, která spekulovala na pokles dluhopisů skupiny. Co jste v prvních hodinách dělal?

Večer mě schválilo představenstvo a první ráno ve funkci bylo opravdu divoké. O zprávě jsem se dozvěděl, když jsem měl na sobě běžecké oblečení a chystal se běhat na páse. O dvě hodiny později jsem pořád byl v tom oblečení na páse, v ruce telefon a nonstop vyřizoval hovory. Mimo jiné s Bloombergem, jehož reportér mi volal.

A co telefonáty od bank a investorů do dluhopisů?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Zda bude CPI Property Group žalovat investory z Muddy Waters, kteří spekulovali na pokles dluhopisů skupiny.

Jak často si Greenbaum volá s majitelem skupiny Radovanem Vítkem.

Jak hodnotí převzetí rakouských firem Immofinanz a S Immo.

Jestli existuje možnost vstupu investorů do celé skupiny CPIPG.

Pro které projekty hledá skupina investory.