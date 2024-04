Tým společnosti Sun.Energy působí na trhu již od roku 2008, kdy se v České republice začaly rozvíjet první projekty v oblasti obnovitelných zdrojů. Tým více než dvaceti specialistů vedených zakladatelem společnosti Martinem Michalíčkem od té doby pracoval na projektech fotovoltaických elektráren a větrných farem s celkovým instalovaným výkonem přes 600 megawattů, rozmístěných po celé Evropě. V posledních dvou letech se firma zaměřuje na menší instalace fotovoltaických elektráren a na výstavbu nabíjecí infrastruktury pro elektromobily v Česku. Aktuálně Sun.Energy pracuje na komplexním řešení přípravy, realizace a správy komunitních energetických projektů, a to pod značkou Shared.Energy. O problematice komunitní energetiky, která není jen o samotném sdílení elektrické energie, hovoří Martin Michalíček, jednatel a CEO této společnosti.

Vytvořili jste projekt komunitní energetiky nazvaný Shared.Energy, co je jeho cílem?

Shared.Energy vytváří a spravuje individuální energetická společenství pro města, bytové domy, firmy s více objekty, ale i rodinu s více byty nebo velké sdružení pokrývající celou Českou republiku. Členové komunitní energetiky – energetického společenství – tak nemusí ztrácet čas a energii zakládáním či správou společenství.

Týká se komunitní energetika jen úzké skupiny vlastníků fotovoltaických elektráren?

Dnes ano, ale do budoucna se to bude týkat všech energií – tedy elektřiny, tepla a plynu. A nejen v Evropské unii platí, že fotovoltaika pro rezidenční a menší průmyslové aplikace s cílem vyrobit a spotřebovat elektřinu přímo v místě představuje přibližně 70 procent instalovaného výkonu. V Česku tedy mluvíme o více než šesti gigawattech u 500 tisíc projektů realizovaných do roku 2030. Součástí projektu komunitní energetiky může být jak výrobce, respektive majitel fotovoltaické elektrárny, tak i jakýkoliv spotřebitel některé z energií.

Co má komunitní energetika společného s Green Dealem?

Komunitní energetika je součástí transformace energetiky, ne zeleným fanatismem nebo součástí politiky. Pokud se fotovoltaika vyplatí, neexistuje důvod, proč si ji nepořídit. Samozřejmě je nutné nalézt cestu, jak výhodně uchovat, koupit či prodat vyrobenou elektřinu. Ten, kdo si fotovoltaiku pořídí, bude připraven na rozvoj elektromobility. Zvýší svoji nezávislost a v neposlední řadě přispěje k ekologické výrobě elektřiny.

Proč považujete komunitní energetiku za zásadní pilíř transformace energetiky?

Po několika letech odkladů začala Česká republika implementovat sadu zákonů a změn zaměřených právě na komunitní energetiku, např. lex OZE II a III. V několika etapách tedy bude menším výrobcům a spotřebitelům umožněno energie nakoupit, prodat či lépe využívat použité technologie. Podpoří tak princip decentralizované energetiky, tedy vyráběj a spotřebuj v místě.

Znamená to, že se sníží nápor nově instalovaných obnovitelných zdrojů na distribuční soustavu?

Ne zcela, distribuční soustava bude i tak muset zpracovat vyšší jednotky TWh vyrobené ze stovek tisíc fotovoltaických elektráren. Bylo by naivní si myslet, že po instalaci fotovoltaické elektrárny a zapojení do komunity bude možné se od sítě odpojit nebo platit nulové poplatky. Na druhou stranu to neznamená, že se bude zdražovat pouze regulovaná část ceny energií, s odvoláním na nestabilitu či sezonnost výroby těchto zdrojů. Energetický regulační úřad, ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, bude muset přijít s novou tarifní strukturou, vybudovat Elektroenergetické datové centrum, umožnit akumulaci energie a dokončit instalace chytrých elektroměrů. Bude také muset zpřístupnit agregaci flexibility.

Přebytky ale mohou vykoupit a prodat stávající obchodníci s energiemi již dnes.

To ano. V současnosti ale mají o tuto elektřinu minimální zájem, pokud jej vůbec mají. Výkupní cena je obvykle nižší než jedna koruna za kWh a přebytek obvykle vzniká v tu nejnevhodnější dobu – takže bude zpoplatněn dalšími poplatky. Podle současné legislativy je sice možné získat licenci obchodníka s elektrickou energií, ale to určitě není ta nejlepší cesta pro majitele rodinného domu, který chce nasdílet elektrickou energii na chatu nebo babičce.

Co je tedy hlavní výhodou komunitní energetiky?

V rámci komunitní energetiky poměrně snadno přebytečnou energie nasdílíte nebo prodáte někomu, kdo ji v tu chvíli potřebuje. Můžete ji nasdílet zdarma nebo prodat například o 20 procent levněji, než by ji koncový spotřebitel koupil na trhu – tedy například za tři koruny za kWh. Výrobce tedy prodá přebytek vyrobené elektrické energie za výrazně vyšší cenu, než za kterou by ji prodal obchodníkovi, a spotřebitel získá část spotřebované energie levněji, než by ji nakoupil na trhu. Cena bude vždy zatížena poplatky za distribuci, ale nové tarify by měly brát v potaz, kdy a kam je vyrobená elektrická energie sdílena.

Je komunitní energetika jen o sdílení elektrické energie?

Ne. V první fázi, tedy do roku 2026, tomu tak sice ve většině případů bude. Klíčový moment ale bude v možnosti vytvoření větší skupiny elektráren a spotřebitelů. Tato skupina pak bude zajímavá pro velké obchodníky a agregátory flexibility, kteří budou moci využívat baterie, nabíjet elektromobily nebo aktivovat větší spotřebiče v době, kdy to bude potřeba. Zásadním krokem pak bude společné investování nerozděleného zisku například do společného tepelného čerpadla nebo do nabíjecích stanic v garážích.

Kdo všechno se může do projektu komunitní energetiky zapojit?

Prakticky kdokoliv, komu dává smysl „koupit“ si jednoduše levnou elektrickou energii nebo flexibilitu sítě z obnovitelných zdrojů. Většina stávajících omezení přechodného období skončí do roku 2027. Majitel rodinného domku nebo komerčního objektu s fotovoltaickou elektrárnou si může vytvořit jednoduché energetické společenství a jako aktivní zákazník zapojit až 10 dalších spotřebitelů do své komunity. V bytových domech je pak možné vytvářet specifická energetická společenství, kdy spotřeba domu je na straně jedné a jednotlivé byty na straně druhé. Firmy či města mohou vytvářet svá uzavřená společenství, určená pro sdílení energií uvnitř své skupiny napříč regionem nebo celou Českou republikou. Velká energetická společenství působící po celé ČR pak mohou v rámci komunitní energetiky sdílet energii ještě efektivněji a řídit spotřebu svých členů.

Kam společnost Sun.Energy směřuje do budoucna?

V roce 2023 jsme úspěšně dokončili první projekty fotovoltaických elektráren pro bytové domy a komerční zákazníky. Vzhledem k nově spuštěným dotačním programům RES+, které realizuje Státní fond životního prostředí, úspěšně pokračujeme v přípravě, zajištění dotací, projekci a realizaci menších fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel a nabíjecích stanic pro rodinné domy, bytové domy, zemědělské provozy nebo menší firmy a města. Nově také realizujeme projekty, kdy naši zákazníci neinvestují do realizace fotovoltaické elektrárny, ale umožní nám její instalaci v jejich objektu. Následně pak odebírají levnější elektřinu, která je navíc z obnovitelných zdrojů.

V loňském roce jste se pustili do vývoje unikátního cloudového softwaru. Jak jste ve vývoji této platformy pokročili?

Shared.Cloud je univerzální softwarová platforma určená pro správce energetických společenství. V rámci měsíčního poplatku správce a členové energetického společenství získají profesionální nástroj, který umožňuje formálně spravovat energetické společenství, monitorovat jednotlivé fotovoltaické elektrárny, ale i další zařízení či načítat data o spotřebě a výrobě, vytvářet vyúčtování a reporty. Mezi další funkce patří i snadné objednání servisního zákroku či řízení menšího investičního projektu prostřednictvím ověřených dodavatelů. Zajímavou funkcí je i monitoring uhlíkové stopy a zpracování reportů dle metodiky ESG.

Je tato platforma již dostupná?

Bohužel, vzhledem ke zpoždění některých legislativních procesů nemůžeme mnoho funkcí projektu Shared.Energy spustit k 1. 7. 2024, což je oficiální termín, odkdy může v České republice komunitní energetika fungovat. Ale jsme přesvědčeni, že naše úsilí a investice jdou dlouhodobě správným směrem. Věříme, že do konce roku 2024 budou dostupné základní funkce Shared.Cloud a od roku 2025 budou dostupné všechny funkce.

