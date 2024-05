Avast má za sebou první fiskální rok od sloučení s kyberbezpečnostním konkurentem NortonLifeLock a vzniku společnosti Gen Digital. Dvanáct měsíců, počítaných od března 2023 do března 2024, přineslo nově vzniklé firmě tržby 3,81 miliardy dolarů a provozní výnosy 1,1 miliardy. Pro nadcházející fiskální rok společnost počítá s tržbami okolo 3,9 miliardy dolarů.

Oznámení finančních výsledků poněkud překrylo jinou, přitom neméně důležitou událost v Genu. Ondřej Vlček odstupuje z funkce prezidenta společnosti, které se ujal po sloučení Avastu a NortonLifeLock v roce 2022. Nadále se bude podílet na chodu Genu jako člen představenstva.

Jeho odchod z funkce souvisí s dokončením integrace dvou firem do jedné. To přineslo propouštění, ale také vznik nového a výrazně silnějšího hráče na kyberbezpečnostním trhu.

„Po téměř třech desetiletích obrovského růstu a učení nadešel čas, abych se s Avastem/Genem rozloučil. A jaká to byla jízda!“ uvedl Vlček na svém LinkedIn profilu.

Vlček je v Avastu od roku 1995. Prošel si celou hierarchií firmy, začínal na pozici brigádníka a posléze řadového vývojáře. „Živě si pamatuji, jak jsem bojoval s nechvalně známými viry, jako byly ILoveYou, Nimda, Blaster a CodeRed. Software našeho malého týmu je všechny zlikvidoval, a to za studena! Byli jsme nezastavitelní!“ vzpomíná Vlček.

Následně prošel funkcemi hlavního bezpečnostního architekta, technického i provozního ředitele, až na pozici generálního ředitele. Jím se stal v roce 2019 a začal se svým protějškem Vincentem Pilettem z NortonLifeLocku probírat možnost fúze, která by obě dvě společnosti lépe připravila na rychle se měnící podmínky kyberbezpečnostního trhu.

V té době už byl Avast jednou z největších českých firem. Měl přes 1500 zaměstnanců na více než 20 pobočkách, poskytoval služby více než 400 milionům uživatelů po celém světě a byl kotovaný na londýnské burze.

„Během tří let mého působení ve funkci generálního ředitele se cena akcií společnosti Avast více než ztrojnásobila, což je jasný ukazatel našeho společného úspěchu,“ připomněl Vlček. Po fúzi s americkým konkurentem měl coby prezident nástupnické společnosti na starosti integraci obou firem do jedné. To obnášelo i propuštění zhruba čtvrtiny zaměstnanců. „Tato práce je však nyní dokončena a tím moje mise zde fakticky končí,“ uvedl Vlček, který byl z českého pohledu spolu se zakladateli Pavlem Baudišem a Eduardem Kučerou vždy nejvýraznější tváří Avastu.

Co plánuje dál? „Zatímco uzavírám jednu kapitolu, dychtivě očekávám příležitosti a výzvy, které jsou před námi. Je čas znovu stavět – tak se připoutejte,“ oznámil pouze.

Vlček s manželkou Katarínou také stojí za několika významnými charitativními projekty a patří k nejštědřejším dárcům v Česku. V rámci nadace Zlatá rybka plní vážně nemocným dětem jejich přání – například cestu do Japonska nebo setkání s Lionelem Messim – a výrazně se angažují i v dětské paliativní péči.

Do Nadace rodiny Vlčkových vložili 10 milionů akcií Avastu, které v té době stály 150 korun/kus. Jenže když se v září 2022 Avast sfúzoval, akcie byly už za 209 korun. Takže v jistině nadace je nakonec 2,1 miliardy korun. Část z toho je určená na stavbu dětského hospicu v Praze na Cibulce, který už vzniká, většina prostředků je dále investována a z výnosů jsou financovány paliativní programy.