Zatímco vloni dosáhly prodeje nových aut v Česku od roku 2019 nového maxima, letos se zatím růst zastavil. Automobilky zřejmě tuto situaci očekávaly, proto se snaží prodeje podpořit různými slevovými akcemi. A také uváděním nových modelů, kterých navzdory stagnujícím prodejům neubývá. Na vavřínech neusíná prakticky nikdo, nejvíce pozornosti se ale u nás tradičně dostává novinkám Škody Auto.

Skoro by se dalo říct, že co měsíc, to jedna nová Škoda. V úvodu roku totiž automobilka z Mladé Boleslavi uvedla na český trh postupně tři novinky: čtvrtou generaci kombi a liftbacku střední třídy Superb, druhou generaci až sedmimístného SUV Kodiaq a rovněž omlazenou podobu tuzemského bestselleru Octavie.

Především Kodiaq je pro Škodu extrémně důležitý. „Dnes je téměř každý druhý dodaný model Škoda na světě SUV,“ komentuje prodeje člen představenstva Škoda Auto pro prodej a marketing Martin Jahn. Ten sdílí techniku se Superbem, a to včetně pohonných jednotek. Škoda dokonce na rozdíl od některých konkurentů nezanevřela na naftové motory. Ty jsou podle prvních jízdních dojmů pro oba modely tou ideální pohonnou jednotkou. Dvoulitrové TDI bude na výběr ve verzi se 110 nebo 142 kW, silnější se nabízí s pohonem všech kol.

Z čeho naopak Škoda u svých největších modelů odstoupila, je manuální řazení. Bez ohledu na zvolenou motorizaci budou mít Superb s Kodiaqem vždy dvouspojkový automat DSG. Platí to i v případě základní benzinové patnáctistovky o výkonu 110 kW s mildhybridní technologií pro snížení spotřeby paliva. Superb s ní začíná na 935 tisících korunách jako liftback a 975 tisících korunách jako kombi, Kodiaq pak startuje 20 tisíc korun pod milionem.

S elektřinou se u Octavie teď nepočítá

„Jako vůbec první Kodiaq s plug‑in hybridním pohonem je vybaven nejnovější verzí této pohonné jednotky na bázi motoru 1.5 TSI s kapacitou baterie 25,7 kWh. To nyní umožňuje čistě elektrický dojezd více než 100 km, což bohatě stačí pro většinu běžných jízd,“ popisuje možná největší novinku Kodiaqu Johannes Neft z technického vývoje Škody Auto. Neplatí to přitom jen pro SUV, stejné pohonné ústrojí s dojezdem až 100 km na elektřinu dostane i Superb. Zlepšení techniky se podepsalo na ceně, plug‑in hybrid patří v obou případech k nejdražším v nabídce.

Zatímco u Superbu a Kodiaqu bude verze do zásuvky zajímavou alternativou, u omlazené Octavie z nabídky potichu zmizela. „Plug‑in hybridní pohon v tuto chvíli nabízet nebudeme,“ řekla při premiéře vozu mluvčí značky Anežka Boudná. A tato verze Octavie není sama, oficiálně měnící se zákaznické preference odvály také terénní kombi Scout a sportovní RS s jiným než benzinovým motorem.

Jinak omlazenou verzi nejprodávanějšího auta v Česku poznáte snadno podle nových předních světel a přepracovaného nárazníku. Uvnitř je pak nová obrazovka multimediálního systému s úhlopříčkou až 13 palců, tu sdílí mimo jiné i s Kodiaqem a Superbem. Ve druhé polovině roku budou mít všechny tři modely také integrovanou umělou inteligenci ChatGPT. Základním motorem je 1.5 TSI o výkonu 85 kW, ceny začínají na 629 900 korunách za liftback a 669 900 korunách za kombi.

Ze strany mladoboleslavské automobilky to ale stále není všechno. Na podzim představí nové elektrické SUV Elroq, které bude velikostně zhruba na úrovni Karoqu. „Předpokládám, že před koncem roku 2024 začne jeho předprodej. Fyzický prodej a dodávky zákazníkům přijdou až v roce 2025,“ uvedl začátkem letošního roku pro HN Martin Jahn ze Škody Auto. Premiéru bude mít na konci roku také sportovní Kodiaq RS.

Dvojčata ze stejné linky

Škodovka má pak přímo na svědomí i další důležitou novinku začátku roku 2024. Devátý Volkswagen Passat je totiž dítětem společného vývoje se Superbem, oba vozy se dokonce vyrábějí na stejné lince v Bratislavě. „Superb a Passat s karoserií kombi mají shodných 90 procent karosářských dílů,“ řekl na zahájení výroby Superbu vedoucí karosárny ve slovenské metropoli Marian Karkuš.

Předeslal tím ale i jednu nevýhodu Passatu. V Evropě bude dostupný už jen jako kombi, zájem o sedany dlouhodobě klesá a zbývající část trhu dokáže bez problémů pokrýt Superb, třebaže s karoserií liftback. A kdo by přece jen chtěl Volkswagen se stupňovitou zadní částí, může sáhnout po elektrickém modelu ID.7, byť jde technicky také o liftback, který se nově prodává i jako praktičtější kombi.

Zpět však k Passatu, který se od Superbu dále odlišuje i vnitřním designem. Němci zůstali věrní dotykovému nastavování teploty i hlasitosti multimediálního systému, Superb se vrátil ke klasickým otočným ovladačům. „Při vývoji nové generace modelu jsme pozorně naslouchali přáním zákazníků,“ okomentoval nejen nové ovládání v interiéru Superbu a také Kodiaqu šéf Škody Auto Klaus Zellmer. Technicky už jsou si ale obě auta zase podobná jako vejce vejci a porovnatelní jsou Superb s Passatem i cenově. Německé kombi se prodává za nejméně 999 900 korun, v době psaní textu ale dovozce nabízel akční model, který se stejnou výbavou stojí o sto tisíc korun méně.

Také z nabídky Volkswagenu stojí za to vypíchnout alespoň krátce ještě další novinky. Paralelně k omlazené Octavii totiž přichází na trh i omlazený Golf jako hatchback i kombi, který třeba plug‑in hybridní variantu stále nabízí. K tomu má ale rovněž výběr z benzinových a naftových motorů. Podobnou skladbu motorové palety má i Volkswagen Tiguan, který už se ale nebude nabízet v sedmimístné verzi Allspace. Tuto roli převezme jiný samostatný model.

Evropské auto roku patří Francouzům

Těžko by ale mohl výběr zajímavých novinek posledních měsíců zůstat byť bez jediného elektromobilu. Zvláště když do Česka přichází model, který koncem února v Ženevě získal titul Evropské auto roku. Modří již vědí, že jde o Renault Scenic, který se v aktuálním vydání změnil z rodinného MPV na něco mezi SUV a nafouklým kompaktním hatchbackem.

Důležitá zpráva je, že i přes změnu pohonu je vzadu více místa než kdy dříve, také kufr nabízí solidních 478 litrů i s prostorem pod podlahou třeba na nabíjecí kabely. Scenic totiž na rozdíl od některých elektrických konkurentů nemá zavazadlový prostor vpředu. A také mu ubylo chytrých variabilních řešení a odkládacích prostor v interiéru. Tady se dědictví MPV trochu ztratilo.

Naopak mnohé slibuje francouzský vůz svým elektrickým pohonem. V útrobách totiž vozí velkou baterku s využitelnou kapacitou 87 kWh, což je více než třeba Škoda Enyaq. Výrobce proto udává dojezd 625 kilometrů na jedno nabití, jež sice bude v praxi dosažitelný jen obtížně, z prvních testů nicméně vyplývá, že v kombinovaném provozu by se mohl vůz přehoupnout přes hranici 500 kilometrů. Menší konkurenční výhodu představuje i palubní nabíječka na 22 kW, většina soupeřů je na polovině této hodnoty.

Konkurenceschopná je i cena, která startuje pod hranicí 1,1 milionu korun za velmi dobře vybavený model, kterému chybí prakticky jen vestavěná navigace od Googlu. Renault totiž s technologickým gigantem spolupracoval na vývoji softwaru svého multimediálního systému, což výrazně zpříjemňuje jeho fungování.

LPG místo drahé elektrifikace

To s třetí generací Dacie Duster cílí Renault na trochu odlišnou část zákaznického spektra. Ačkoliv designem se novinka od předchůdců výrazně odstřihla a poprvé nabídne třeba hybridní pohon. Ten ale bude podle mluvčí českého zastoupení značky Jitky Skaličkové jen okrajovou záležitostí. Zvolí si ho podle ní asi sedm procent zákazníků, většinou takových, kteří přijdou k Dacii poprvé.

V základních verzích stále půjde o jednoduché auto, které by mezi jinými mohlo zaujmout opět i myslivce nebo lesníky, zkrátka povolání, která pro každodenní dopravu potřebují jednoduché a robustní auto. Podobné v cenové hladině od 430 tisíc korun totiž na trhu chybí. Tím spíše, že k dispozici bude u některých motorizací stále také pohon všech kol.

Základním motorem Dusteru bude tříválec upravený na spalování LPG. „Ve srovnání s benzinovými motory vypouští o 10 procent CO₂ méně, má také nižší spotřebu,“ říká produktový viceprezident Dacie Patrice Lévy‑Bencheton.

Rumunská automobilka je tak jediná, která auta na LPG nabízí přímo z výroby a s tovární zárukou. Do drahé elektrifikace se totiž příliš nehrne a turbodiesely s minulým Dusterem definitivně skončily. Právě plynové modely tak výrazně vylepšují flotilové emise. Jde přitom o oblíbený typ pohonu, jen v Česku tvoří LPG až 42 procent všech prodejů Dacie.

Novinkou je po vzoru Joggeru spací vestavba. Komu by navíc byl Duster malý, v příštím roce uvede na trh Dacia větší SUV Bigster, jakkoliv stále jen s pěti místy k sezení.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automobily.