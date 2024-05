Finanční instituce musí spolupracovat se svými klienty, aby dosáhly uhlíkové neutrality. „V našem úvěrovém portfoliu jsme vytvořili podrobné plány přechodu s cílem snížit do roku 2030 emise v šesti odvětvích s vysokými emisemi uhlíku,“ přibližuje Jason Channell, ředitel udržitelných financí v Citi Global Insights.

Jakou roli hrají finanční instituce na cestě k uhlíkové neutralitě?

Naprosto zásadní. Velká většina finančních institucí produkuje nepřímé emise, které vznikají ze zdrojů mimo vlastnictví či kontrolu těchto institucí, označují se Scope 3. Jde o emise, které produkují klienti, jež financují. Abychom sami dosáhli vlastní uhlíkové neutrality, je i pro nás velmi důležité tento proces řídit. Úzce proto spolupracujeme s našimi klienty na procesu dekarbonizace jejich podniků. Pomáháme jim zavádět realistické plány přechodu a poskytujeme jim financování, které jim umožní dosáhnout jejich cílů, a tím pádem následně i našich vlastních.

Jak se svými klienty v této oblasti pracujete?

Pro různé sektory jsme naplánovali rozdílné cesty s postupnými cíli. Chceme dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050, a to jak u našich finančních služeb, tak v našem vlastním provozu. V úvěrovém portfoliu jsme vytvořili podrobné plány přechodu s cílem snížit do roku 2030 emise v šesti odvětvích s vysokými emisemi uhlíku. Těmi jsou energetika, výroba elektřiny, automobilový průmysl, komerční nemovitosti, produkce oceli a těžba teplárenského uhlí.

Pokud chápeme, kde emise vznikají, získáme lepší obrázek o tom, s čím se potýkáme.

Jaké jsou pro banky největší výzvy v oblasti uhlíkové neutrality?

Největší výzvou jsou již zmíněné nepřímé emise typu Scope 3, tedy emise produkované klienty, které financujeme. Tyto emise banky samozřejmě nemají přímo pod svou kontrolou, proto potřebujeme velmi úzce spolupracovat s našimi klienty. Velmi obtížné je dosáhnout správné rychlosti přechodu v různých průmyslových odvětvích a zemích, a to i s ohledem na různou dostupnost nízkouhlíkových technologií a jejich alternativ. To bude nějakou dobu trvat, nebude to lineární přechod a globálně k tomu budeme potřebovat kapitál. Úspěch přechodu závisí na zachování energetické bezpečnosti, zvýšení odolnosti a široké dostupnosti a udržení ekonomických příležitostí po celém světě.

Jason Channell, ředitel udržitelných ­financí v Citi Global Insights Foto: Citi Global Insights

Jak zajistit, aby ve výsledku nebyli poškozeni například lidé, kteří jsou zaměstnáni v odvětvích produkujících velké množství emisí?

Tuto otázku si klademe také a je ještě širší, nezahrnuje pouze pracovní místa. Záleží nám na spravedlivém přechodu, který během přesunu k čistějšímu energetickému mixu zajistí přístup k cenově dostupné energii také na rozvojových trzích. Na této problematice proto spolupracujeme jak s vládami, tak s obchodními společnostmi.

Z hlediska zaměstnanosti by to mohlo vyústit například v programy rekvalifikace pracovníků na nová průmyslová odvětví, která vzejdou z transformace, získají obrovské investice a poskytnou dlouhodobější příležitosti k hospodářskému růstu a zvýšení zaměstnanosti. Energetická transformace, energetická bezpečnost a hospodářský růst se vzájemně nevylučují, musíme je řešit zaráz.

Vy se zabýváte také daty v oblasti emisí. Jaké jsou v tomto ohledu v bankovnictví problémy?

Výzvou je porozumět emisím typu Scope 3 během všech jednotlivých procesů v dodavatelských řetězcích. Pokud chápeme, kde emise vznikají a zda se s nimi dá snáze bojovat nebo jestli se objevují v takzvaných těžko snižitelných sektorech, získáme lepší obrázek o tom, s čím se potýkáme. Jestliže klientům pomůžeme formulovat jejich vlastní plány přechodu, můžeme jim následně poskytnout financování, které jim tento přechod umožní. Nemluvím však pouze o úvěrech. Pomoci vypořádat se s nepřímými emisemi, jimž řada našich klientů čelí, můžou inovativní produkty, například udržitelné financování dodavatelského řetězce. To může motivovat dodavatelské řetězce k dekarbonizaci a proces financovat. Proto jsou data a výkaznictví klíčovým nástrojem.

V roce 2021 jste se v Citi zavázali k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Dosáhli jste již nějakého pokroku?

V našem plánu přechodu a ohledně našeho cíle zajistit udržitelné financování v objemu jednoho bilionu amerických dolarů jsme učinili obrovský pokrok. Toto financování umožní nastartovat širokou škálu činností, od obnovitelné energie a čistých technologií přes zdravotnictví až po dostupné bydlení. Mezi lety 2020 a 2023 jsme na udržitelných finančních aktivitách celosvětově zaznamenali 441,2 miliardy dolarů. Do roku 2030 máme v úmyslu dosáhnout uhlíkové neutrality našeho vlastního provozu. V našich obchodních prostorách využíváme sto procent energie z obnovitelných zdrojů a daří se nám snižovat produkci odpadů a spotřebu vody a energií o 30 až 50 procent.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Udržitelnost v praxi.