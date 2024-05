Pro spoustu firem je obrat, výnos a zisk pořád hlavní ukazatel úspěchu, ale pod tlakem doby se snaží do svého fungování nově zapojovat i takzvanou udržitelnost. Někdy to dělají opravdu dobře a chtějí v tom hledat smysl pro sebe i své zákazníky, aby to nebylo jen plnění regulatorních povinností. Takovým firmám já samozřejmě fandím.

Někdy se pak cítím až trochu provinile, že tenhle těžký úkol hledání smyslu při zapojování myšlenek udržitelnosti my už máme v České spořitelně odpracovaný a přitom jsme se na tom vůbec nenadřeli. Tohle poslání vzniklo před téměř 200 lety, už tehdy bylo revoluční a dodnes nás odlišuje od ostatních.

Propojit růst, úspěch a udržitelnost lze

Naše kořeny sahají až do roku 1825 a naším cílem už tenkrát bylo vést jednotlivce, firmy a celou společnost k finančnímu zdraví a dlouhodobé prosperitě. Od samotného založení je tak prosperita České spořitelny úzce spjata s prosperitou klientů i celé společnosti. V českých zemích spořitelny výrazně přispěly ke vzniku střední třídy z drobných zemědělců, řemeslníků a obchodníků.

Pokud se dnes stále najde někdo, kdo se ptá, zda je možno propojit růst, úspěch a dlouhodobou udržitelnost, my věříme, že jsme příkladem toho, že to funguje. Nám to funguje dokonce už dvě století.

Paradoxně je pro nás v poslední době nejtěžší spíše zužovat výběr toho, čemu se chceme intenzivně věnovat.

Upřímně ale říkám, že cítíme velký závazek tohle poselství dál smysluplně rozvíjet a šířit. Jako největší banka v zemi velmi silně vnímáme spoluodpovědnost za dlouhodobě udržitelnou prosperitu celé české společnosti a chceme dále akcelerovat změny, které posilují respekt k lidem a životnímu prostředí.

Zatím nám funguje vždy to nejjednodušší, když se nám zamotá hlava z toho, co všechno bychom měli a chtěli dělat – vrátit se zpátky ke kořenům. Česká spořitelna má prostě posilovat dlouhodobě udržitelnou prosperitu – klientů, banky i celé společnosti. Lidé to od nás čekají a opravdu to oceňují.

Náš slogan pak dává smysl v kontextu historie i novodobé éry udržitelného rozvoje: Jsme první, kdo se stará o vaše finanční zdraví.

Finanční zdraví vyhrává ve světě

Jako potvrzení toho, že to dává smysl, a to nejen v našem lokálním rybníčku, dovolte závěrem trochu toho chlubení. Právě když dokončuji tento text, dostává se ke mně novinka, že jsme získali zlato, a navíc i titul absolutního vítěze v mezinárodní soutěži World Customer Centricity Awards. Do soutěže jsme za Českou spořitelnu nominovali právě „finanční zdraví“ jako strategii, kterou se snažíme propisovat do každodenní zákaznické zkušenosti. Mezi 150 firmami ze 38 zemí, mezi kterými byla například i Bank of America, jsme zvítězili na celé čáře.

Věříme, že rosteme s každým klientem, který je díky nám silnější. Tohle je náš udržitelný recept — společně jsme #silnější.

