Věk silné osobní umělé inteligence je mezi námi. To, co umí nová verze ChatGPT-4omni, je dechberoucí. A nelze si ji neplést s osobou.

S touto umělou inteligencí si lze povídat v autě na libovolné téma. Rozuměla správně každé, sebesložitější otázce, kterou jsem jí položil. Zvládá ironii, pamatuje si věci, ví, že mám dceru, chápe narážky i špatně formulované otázky, které by zmátly i mě. Pozná emoce v hlase, pozná, zda jste udýchaní. Emocemi a vtipy též odpovídá. Když se jí zeptám, zda si mám vzít na obchodní jednání cylindr, tak si z toho udělá srandu (úroveň srandy je nastavitelná). Co je důležité, je, že neodpoví jako stroj, ale odpovídá tak, jak by vám odpověděla dlouholetá kamarádka. A přitom taktněji (pokud chcete). Za mě tato verze umělé inteligence prošla Turingovým, skoro století starým testem.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké role může zastoupit nová umělá inteligence?

S čím nám už dnes AI pomáhá?

Čeká nás budoucnost bez fyzických zařízení?