Chudáci olympionici, ostudné bezpohlavní hábity, nemocniční župany… reakce „módních odborníků sociálních sítí“ na olympijskou kolekci navrženou skvělým návrhářem Janem Černým je nemilosrdná. A upřímně, nepřekvapila. Přestože jde o naprosto fantastickou kolekci, jejíž kousky se bezpochyby stanou ikonickými, zdá se, že ideální by bylo, kdyby se sportovci světu ukázali v moravském kroji, apartně zahaleni do vlajky, případně s lahváčem piva v ruce. Protože teprve „tohle“ je to pravé, české, vlastenecké. Prostě naše.

