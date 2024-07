Evropská komise má novou šéfku, dalších pět let povede nejdůležitější instituci EU německá lidovecká politička Ursula von der Leyenová. Insideři unijní politiky začali ihned spekulovat, jestli budou její priority teď víc pravicové, nebo propalestinské.

Spekulace odvozovali od nominačního projevu von der Leyenové, stejně jako od toho, že k většině 401 hlasů ze 719 jí dopomohli evropští Zelení. To všechno je ale pěna dní. Teprve uvidíme, jak bude vypadat její nový komisařský tým a co přinesou další měsíce. Po roce 2019 se chtěla von der Leyenová věnovat ledasčemu, pak přišla pandemie covidu-19, poté ruský útok na Ukrajinu a její úvodní plány byly ty tam. To nyní skutečně podstatné je jen to, že komisi dál povede žena, která jasně stojí na straně Ukrajiny.

