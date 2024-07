Zaťal ruku v pěst a vztyčil ji vzhůru k nebi. Zatímco mu z ucha poraněného kulkou vytékala čerstvá krev, obklopila ho skupina bodyguardů a ze všech stran k němu doléhal křik a strach přihlížejících. Republikánský kandidát na prezidenta USA Donald Trump se ve vyostřené situaci neschovával. Místo toho zvolil jako reakci jednoduché gesto. Mohl jím předat hned několik sdělení. Třeba: Střílíte po mně, ale nezničíte mě. Nebo: Jsem v pořádku a připraven k boji. Dav na předvolebním mítinku začal jásat. Do té doby se všichni krčili při zemi, aby se kryli před případnými dalšími výstřely. Část z nich se ale začala spolu s Trumpem odhodlaně zvedat.

Jeho gesto bylo výrazné a zaujalo lidi na sociálních sítích i média po celém světě. Píše se o „ikonické“ póze, která se například podle komentátora webu Politico zapíše do historie a definuje Trumpovu kandidaturu. Na čínských e-shopech se dokonce podle informací BBC objevila na prodej trička s potiskem fotografie, na nichž republikánský kandidát na prezidenta drží zaťatou pravici.

Na rozdíl od toho, co Trump udělal při předvolebním mítinku v Butleru v Pensylvánii, si většiny gest spíš nevšimnete, a to ani u veřejných osob. Natož když konverzujete s kolegou v práci u tiskárny nebo odpovídáte prodavači v obchodě, že nepotřebujete tašku. Ale i když sami telefonujete, dáváte si záležet na tom, aby vás ten na druhé straně pochopil. Aniž byste to museli vnímat, ve všech těchto situacích používáte gesta. A jejich správné používání rozhoduje o tom, jak vás vnímá okolí.

Od palce nahoru a ledabylých pohybů rukama přes oční kontakt a zúčastněné přikyvování hlavou až po nervózní sahání si do vlasů. Gesta mají v konverzaci nezastupitelné místo a ulehčují sdělení, které by nás jinak stálo daleko více úsilí předat. A jak ukázala Trumpova zdvižená pěst, bývají i silnější než samotná slova. Politik nemusel plamenně řečnit, samotný bojovný symbol stačil davu k tomu, aby nabral odvahu a mobilizoval se.

