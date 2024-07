Nedovolili bychom čínským policistům hlídkovat v ulicích Varšavy. S trochou ironie a s narážkou na pročínskou politiku maďarského premiéra Viktora Orbána to říká polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, a to v rozhovoru pro server Visegrad Insight, který HN přetiskují.

Sikorski mimo jiné vysvětluje, proč podporuje vytvoření společného evropského dluhu, z nějž by se měly financovat vyšší obranné výdaje. A také to, kde je třeba se ptát, kdy Varšava zaplatí svůj slíbený příspěvek do české muniční iniciativy.

