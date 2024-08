Když Radek Kaňovský spolu se svým kolegou Alešem Zapletalem založili v Otrokovicích v roce 2010 Raveo, zvolili si jako motto firmy velmi příhodný slogan: Svět v pohybu. Cokoliv je totiž zapotřebí rozpohybovat, ať už jde o obráběcí stroj, divadelní plošinu, dveře do supermarketu, nebo třeba lyžařský turniket, Raveo to zařídí za pomoci komponentů od dodavatelů, přičemž samotný postup, řešení a know‑how už jsou jejich.

S Radkem Kaňovským jsme si povídali o těžkých začátcích firmy, kdy několik měsíců dřeli nonstop sedm dní v týdnu a výplatu si první rok z tohoto podnikání žádnou nebrali. Dřina a zápal se jim ale v dobrém vrátily. Jestliže v prvním roce provozu utržilo Raveo kolem tří milionů korun, dnes jsou tržby více než stokrát vyšší.

Probrali jsme i to, jak důležitý je pro spolumajitele Ravea odkaz podnikatele Tomáše Bati, a bavili jsme se i o důvodech, proč Evropa a Česko v mnoha ohledech zaostává za dravými zeměmi jihovýchodní Asie, a o tom, co by se s tím dalo udělat.

V jednom z rozhovorů jste řekl, že vaše firma je schopná dodat motory do míchaček, ale také třeba do dopravníků na jablka nebo do družicového systému. To byla nadsázka, nebo skutečně vaše motory ve všech těch jmenovaných produktech najdeme?

Je to pravda, žádná nadsázka. Pohonná technika je skoro ve všem kolem nás. Když půjdete do obchodu a otevřou se vám automatické dveře, s vysokou pravděpodobností je v nich pohon, který prošel naší firmou. To samé platí, když vyrazíte na lyže. Kdykoli projdete turniketem, často ho pohání motor, který jsme dodali my. Naše motory a pohony najdete v obráběcích strojích, v robotických linkách vyrábějících auta, v zařízeních, která z obráběcích strojů vynášejí třísky, ale třeba i v přístrojích pro handicapované lidi či v divadelních technologiích. To je na naší práci skvělé, že si při zakázkách sáhneme na celé spektrum průmyslových, ale i civilních aplikací. Máme jak klienty, kterým dodáváme specifické jednorázové zakázky, tak i sériovou výrobu. Specifikem Česka nicméně je, že klientů, kteří by dělali velkosériově nějaké výrobní stroje, není mnoho. Občas říkám, že Česko je svět jednoúčelových zařízení. Což pro nás znamená, že často za relativně malý objem financí musíme odvést velký kus práce. Ale jak vždycky kolegům zdůrazňuji, i z malého klienta se jednou může stát velký zákazník. Rozhodně nejsme firma, která by menší zákazníky přehlížela, máme dokonce speciální oddělení, které se stará právě o ně.

Vyplatilo se nám nemít plán B. Vždycky když jsme se dostali do úzkých, prostě jsme museli najít náhradní cestu.

Jak se vlastně stalo, že jste s kolegou Alešem Zapletalem před čtrnácti lety založili Raveo? Původní profesí jste oba obchodní zástupci, proč jste udělali takovou kariérní změnu?

Oba jsme byli zaměstnaní ve firmě, kde sice nebyl problém s financemi, ohodnoceni jsme byli dobře, na benefity jsme si taky stěžovat nemohli, ale měli jsme s vedením úplně odlišný názor na to, jak dělat byznys a jak firmu vést a komunikovat s lidmi. Měli jsme jasnou vizi, jak by naše firma měla fungovat z pohledu sortimentu, řízení, servisu zákazníkům i zaměstnanců. A jelikož jsme s Alešem oba vystudovali automatizaci a kybernetiku, rozhodli jsme se podnikat v tomhle oboru. Začátkem roku 2010 jsme naprosto z nuly založili firmu v malé pronajaté kanceláři s tím, že je nám jasné, že první rok výplatu určitě neuvidíme. Když se na to dívám zpětně, až kroutím hlavou nad tím, s jakou naivitou jsme se rozhodli budovat vlastní společnost. Na druhou stranu jsme měli obrovské odhodlání a chuť uspět.

Popište takové začátky.

Lehké rozhodně nebyly. První objednávka přišla asi po šesti nebo sedmi měsících. Dodnes si pamatuji, že přišla na fax, což byla i tehdy už obstarožní technologie. Když z toho faxu vyjel papír a my jsme zjistili, že jde o objednávku, byli jsme úplně u vytržení. Občas přemýšlím, co nám pomohlo vytrvat přes to úvodní pionýrské období, a myslím, že to byl fakt, že jsme neměli žádný plán B. To je mimochodem poučka, kterou všem podnikavcům radí slavný herec a politik Arnold Schwarzenegger. Nemít žádný záložní plán. Nám se to vyplatilo – pokaždé když jsme se dostali do úzkých, prostě jsme museli najít náhradní cestu. A ona se podle mě vždycky najít dá. Firma pořád roste, lidé od nás moc neodcházejí a řada z těch, kteří s námi začali, je tu stále, takže to asi neděláme úplně špatně. Ale byla to dřina, prvních pět šest let jsem pracoval v podstatě nonstop, včetně víkendů. Ale i po 15 letech podnikání jsem stále velmi vytížený a dělám to, protože mě to jednoduše baví.

Kam jste až vyrostli z té jedné malé pronajaté kanceláře?

Za celý první rok podnikání jsme měli obrat asi tři miliony korun, krok za krokem jsme pak rostli. Jsem mimochodem pyšný na to, že jsme dodnes v podstatě nevyužili žádný úvěr ani dotace.

