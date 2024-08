Aniž to měl přímo v úmyslu, Donaldu Trumpovi dal nejlepší odpověď na některé z jeho čerstvých stížností na Evropskou unii Andrej Babiš (ANO). Trump tento týden v rozhovoru s podnikatelem Elonem Muskem na jeho sociální síti X zopakoval řadu ze svých výhrad vůči státům EU. Uvedl například, že auta vyrobená ve Spojených státech se nemohou dostat do Evropy. „Prostě je tam nemůžete prodat. Je to nemožné,“ opakoval.

Trump se mýlí. Ve státech EU nebo třeba ve Velké Británii je možné koupit si automobily vyrobené v USA. Trump to pravděpodobně ví, protože v minulosti netvrdil, že vývoz těchto aut do Evropy není možný, ale stěžoval si na údajně příliš vysoké clo, kterým je tento vývoz zatížen – státy EU uplatňují dovozní clo ve výši deset procent, a to nejen na vozy vyrobené v USA, ale třeba i v Číně. Je to v souladu s pravidly Světové obchodní organizace.

