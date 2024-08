V jednom obchodě nakoupíte potraviny, ve druhém elektroniku, pak si dáte v restauraci oběd a nakonec si třeba zajdete k holiči. Všude byste za to dnes měli při platbě dostat účtenku, zpravidla papírovou. Většina z nich skončí v koši. To by se mohlo v dalších letech změnit. V rámci 22 opatření na snížení byrokracie ve středu vláda schválila i záměr na zavedení elektronické a digitální účtenky. Stát chce stanovit jednotnou formu účtenek tak, aby je bylo možné i centralizovat. Tedy je mít pohromadě v nějaké aplikaci či v internetovém bankovnictví. Nakupující díky tomu budou mít nad svými účtenkami větší přehled, což se může hodit třeba při reklamacích.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak by mohl systém digitálních účtenek fungovat.

Proč digitální účtenky podporují banky a platební sítě.

Co vítají obchodníci, pokud nebude narušena jedna zásadní věc.