Pokud by o výsledku amerických prezidentských voleb mělo rozhodnout, jak se dosud do kampaně kandidátů o Bílý dům zapojili jejich partneři, mohla by demokratka Kamala Harrisová už odšpuntovat šampaňské. Rozdílný přístup „drahých“ poloviček se ukázal na nominačních sjezdech stran, na nichž byli Harrisová i Donald Trump potvrzeni jako prezidentští kandidáti.

Zatímco republikán Trump mohl být rád, že jeho manželka Melania na kongres v Milwaukee vůbec přišla a s nuceným úsměvem a bez obvyklého podpůrného projevu si nechala dát poněkud nešikovný polibek, Doug Emhoff na sjezdu v Chicagu emotivně vyzdvihoval pozitivní vlastnosti současné viceprezidentky projevující se v jejich partnerském životě. „Kamala byla pro mě v důležitém momentu mého života ta správná osoba. A nyní je ten okamžik v historii našeho národa, kdy právě ona bude tou správnou prezidentkou.“

Už v minulosti se ukázalo, že na předchozí hlavy státu měly vliv jejich manželky. Co jsou tedy zač potenciální první dáma či první gentleman?

