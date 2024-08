Otřít se o videohry bývá oblíbený prostředek, jak nahánět politické body nebo ukázat morální nadřazenost. Může tomu podlehnout třeba bývalý ministr školství Petr Gazdík svalující na videohry vraždu učitele. A neodolatelné je to dnes pro vlivnou konzervativní „oddanou křesťanku“ Liz Wheelerovou z MAGA (Make America Great Again) kruhů toužící vyvolat pozornost.

Označila videohry za koníček, který ze všech nejvíce odrazuje ženy. Hráčské komunity se to přitom dotklo více než jejich obviňování z násilí vyvolaného hraním her Doom a Call of Duty. Málokdo si navíc uvědomil, že polovina hráčů ve vyspělých zemích v čele s USA jsou… ženy.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Je hraní koníček, který ženy odrazuje od potenciálních protějšků?

Čemu by se měli muži věnovat, aby měli co největší šanci na seznámení?

Jak je to se špatnou pověstí hraní a závislosti na hraní a proč si za to fanoušci videoher mohou trochu sami?