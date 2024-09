Bývalý prezident České republiky Miloš Zeman oslavil 80. narozeniny. Popřejme mu k nim dodatečně vše nejlepší a tolik zdraví, kolik jen kombinace nejlepší možné lékařské péče a jeho životního stylu dovolí. A zároveň mu poděkujme za to, že nám během oslavy svého životního jubilea velkoryse předvedl, jaké síly mohou už brzy ovládnout Česko. A jaké, nebo přesněji řečeno čí zájmy ve skutečnosti tyto síly reprezentují. Nebylo to samozřejmě hezké pokoukání. Ale na druhou stranu si už alespoň nikdo nebude moci stěžovat, že nebyl před sněmovními volbami, ke kterým dojde za rok, patřičně varován, co se může s naší zemí stát.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál V čem je zásadní problém Zemanovy narozeninové oslavy.

Co by k ní řekli filmoví tvůrci různých žánrů.

Proč není nejhorší antiliberální zaměření hostů, ale něco jiného.