Turecko se v posledních letech stalo velmocí plastických a estetických zákroků, za kterými cestují lidé z celého světa včetně Česka. Zdravotní turistika v zemi do státního rozpočtu přináší stále více peněz, loni to bylo v přepočtu přes 70 miliard korun. Co stojí za každoročním přílivem zahraničních klientů a proč může být jednoduché v zemi narazit na podvodníky?

Za tureckou plastikou loni vycestovalo přes 1,5 milionu lidí z celého světa. A data z první poloviny letošního roku naznačují, že rostoucí trend bude pokračovat. Přesný počet Čechů, kteří za plastikami do země vycestují, není známý, jelikož si zákroky platí sami a pojišťovny o nich nemají přehled. Podle tuzemských agentur, které organizují speciální zájezdy za zákroky do Turecka, se ale počet každoročně zvedá.

Turquia se convirtió en el paraíso de los implantes capilares para extranjeros de todo el mundo. Precio accesible y de excelente calidad.

Ahora a la aerolíneas la llaman Turkish Hairlines. Tenés que cerrar todos los hangares. pic.twitter.com/Cj7WhNmUuK — Milton Friedom5 ✈ (@MiltonFriedom5) October 4, 2024

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak funguje státní podpora zdravotní turistiky?

V čem turečtí lékaři vynikají a na co své klienty lákají?

Na co si dát pozor a jak nenaletět podvodným klinikám?

Jaký vliv měla reforma zdravotnictví v Turecku?