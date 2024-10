Ministrem pro vědu a výzkum se Marek Ženíšek nikdy stát neměl. Plán vedení TOP 09 byl totiž původně úplně jiný: zbavit se málo viditelné Heleny Langšádlové a na její místo dosadit bývalého rektora Slezské univerzity Pavla Tuleje. Jenže poté, co odborníci rozcupovali kvalitu jeho publikovaných prací, se nominace vzdal a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová musela přijít s jiným scénářem. A v něm už figuroval Ženíšek.

Do úřadu ale nevstupoval za záviděníhodných podmínek: stálo před ním sledované vyjednávání o rozpočtu na příští rok i hromada připomínek ke klíčovému zákonu o výzkumu. A také řada další rozdělaných změn, po kterých věda volala. Například nový způsob rozdělování peněz ve vědeckých institucích. „Nyní financemi zachraňujeme méně dobré instituce, protože doufáme, že ty nejlepší si pomohou samy. Je to takový socialistický systém, který bych chtěl zrušit,“ říká v rozhovoru s HN Ženíšek a naznačuje, za co nově nebudou ústavy peníze dostávat.

