Společnost DAKO‑CZ je jedním ze tří evropských výrobců brzdových řešení pro kolejová vozidla v Evropě. A přestože je kapacitně nejmenší, směle ostatním producentům ze západní Evropy konkuruje. Jak kvalitou a rozsahem produktového portfolia, tak i počtem inovativních řešení. Mezi ně se již řadu let řadí koncept Brake By Wire, tedy elektromechanický brzdový systém. Novinky na InnoTransu ale reprezentovaly produkci českého výrobce patřícího do skupiny CSG napříč celým jeho portfoliem.

Třemošnická společnost, která je tradičním vystavovatelem na veletrhu InnoTrans, letos představila více než dvacet exponátů. Řešení DAKO bylo součástí i mnoha exponátů zákazníků společnosti, například chorvatského výrobce nákladních vagonů Duro Daković, českých společností Nymwag CS a CZ LOKO, italské společnosti SVI, švýcarského Harsco Rail či slovenské společnosti Tatravagónka.

DAKO‑CZ na veletrhu InnoTrans Elektromechanicka brzdova jednotka Booth Foto: Czechoslovak Group

Pozornost klientů, zákazníků, ale i odborné veřejnosti pochopitelně poutaly novinky. DAKO‑CZ dlouhodobě podporuje výzkum a vývoj, hledá inovativní řešení, proto na letošním InnoTransu mohlo ve světové premiéře představit hned 11 produktů. Mezi zásadní patřily dvě nové varianty elektromechanických brzdových jednotek DAKO, nové elektronické řídicí jednotky, digitální automatické spřáhlo DAKO (zkráceně DAC) pro nákladní vagony nebo DAKO digitální řešení pro vzdálené sledování nákladních vozů.

Budoucnost patří elektromechanickým brzdám

Společnost DAKO‑CZ už několik let určuje trendy ve vývoji elektromechanických brzd. Dosud se soustředila převážně na tramvaje a v této oblasti má již řadu referencí z několika evropských měst. Kouzlo jejího konceptu Brake By Wire spočívá v tom, že nahrazuje pneumatické a především hydraulické brzdové systémy. Systém Brake By Wire přináší vyšší míru bezpečnosti díky krátkým reakčním časům, úsporu hmotnosti, zjednodušení instalace do vozidel pro jejich výrobce a zcela odpadá olejové hospodářství a rizika spjatá s úniky olejů do životního prostředí. Také proto DAKO‑CZ nazývá tento koncept Green Solution, tedy zelené řešení.

DAKO‑CZ na veletrhu InnoTrans Foto: Czechoslovak Group

„Ve vývoji elektromechanických brzdových systémů jednoznačně vidíme budoucnost. Naší snahou je udržet si náskok před konkurencí. V nabídce dnes máme elektromechanické brzdové jednotky pro tramvaje, ale připravujeme řešení pro metro, ucelené vlakové jednotky a naše úvahy jdou i směrem k elektromechanice v oblasti nákladní dopravy. Elektromechanické systémy se budou stávat náhradou pneumatických a hydraulických brzdových systémů,“ říká Stanislav Pometlo, místopředseda představenstva a generální ředitel DAKO‑CZ.

V této oblasti společnost na veletrhu představila především dvě novinky v podobě kotoučových brzdových jednotek – elektromechanickou brzdovou jednotku pro netrakční podvozek tramvají a jednotku DAKO KKBE pro ucelené jednotky a metra. Obě jsou schopny plnit funkci provozní, záchranné, zajišťovací, parkovací a nouzové brzdy vozidel.

Mezi řadou prezentovaných řídicích jednotek byla představena nová generace řídicí jednotky elektromechanické brzdy iRB‑06.1. Zajímavostí je, že tato řídicí jednotka spolu s kotoučovou brzdovou jednotkou pro trakční (motorový) podvozek a s další novinkou, magnetickou kolejnicovou brzdou DAKO, tvoří brzdový systém k aplikaci pro projekt pražských tramvají typu 52T vyráběných společností Škoda Group. První soupravy ze 40 objednaných má získat Dopravní podnik hlavního města Prahy již na konci roku 2025.

Automatické spřáhlo a další premiéry

Mezi další významné novinky, které český výrobce představil, patří Digitální automatické spřáhlo DAKO. Jde o výraznou inovaci procesu spojování a rozpojování nákladních vlaků, které umožňuje automatizovat celý proces bez zásahu člověka. Toto řešení nabízí DAKO‑CZ v několika provedeních: od nejjednodušších, která zajistí mechanické spojení vlaku a propojení hlavního brzdového potrubí až po řešení, které umožní plně automatické rozpojení spřáhel a nevyžaduje tedy lidský zásah. Samozřejmostí je u tohoto řešení též propojení elektrického a datového rozvodu.

„V Evropě již několik let probíhá iniciativa zavést toto řešení jako celoevropský standard pro nákladní vagony vzhledem k tomu, že jsme posledním kontinentem, který nemá zavedený žádný standard automatického spřáhla a drží se konceptu plně manuálního spřahování pomocí takzvaného táhlového ústrojí se šroubovkou. Toto téma rozdělilo odbornou veřejnost na dva téměř nesmiřitelné tábory příznivců a odpůrců. V DAKO‑CZ věříme v inovace a automatické spřáhlo považujeme za nástroj, který umožní novou úroveň automatizace nejen samotného spřahování nákladních souprav, ale celého sektoru nákladní dopravy. Proto jsme se rozhodli přijít s naší vlastní alternativou k tradičním výrobcům spřáhel,“ říká Miroslav Táborský, technický ředitel DAKO‑CZ.

V oblasti hydraulických brzdových systémů DAKO‑CZ představilo zcela nový kombinovaný nouzový agregát ENA, který je určen k nouzovému odbrzdění hydraulického brzdového systému při poruše hlavního řídicího hydraulického okruhu. Potrubí lze natlakovat buď manuálně pomocí ručního čerpadla, nebo využít hydraulické čerpadlo s elektromotorem, pokud je k dispozici elektrické napájení. DAKO‑CZ představilo též nový proplachovací stav, který slouží k filtraci oleje a proplachu hydraulického okruhu u tramvají.

Stranou v oblasti novinek nezůstalo DAKO‑CZ ani u pneumatických brzdových řešení. Společnost představila novou špalíkovou brzdovou jednotku, kterou může zákazníkům dodávat buď ve variantě s parkovací brzdou, nebo bez ní. Výhodou těchto jednotek je jejich kompaktnost a nízké nároky na montáž a údržbu. Představen byl též panel HFx, který obsahuje pneumatické řízení pasivního brzdového systému s celou řadou funkcionalit od kontroly tlaku v brzdových válcích až po možnost diagnostiky.

Budoucnost železnice Stáhněte si přílohu v PDF

Zajímavou novinkou je též jednotka DAKO BECU (Brake Electronic Control Unit), elektronická řídicí jednotka poslední generace, která je určená pro řízení elektro‑pneumatických brzdových systémů a nejen jich. Zato zkušební stav DAKO MBTD (Mobile Brake Test Device) umožňuje diagnostiku brzd nákladního vagonu. Přímo v Berlíně, na vagonu GOK YAPI tureckého partnera Gökrail, jenž je novým zákazníkem DAKO‑CZ, byly prováděny živé ukázky automatické zkoušky brzdy.

„V nákladní dopravě jsou jedním z velmi živých témat také různá internetová zařízení a senzory. Na veletrhu jsme prezentovali digitální brzdový rozvaděč a především vlastní koncept digitálního nákladního vagonu založeného na řídicí jednotce DAKO, celé řadě bezdrátových senzorů a vlastní softwarové platformě. Hlavní myšlenkou řešení bylo představit modulární systém, který je schopen zohlednit mnohdy velmi rozdílné požadavky potenciálních klientů,“ dodává Miroslav Táborský.

Společnost DAKO‑CZ tak na veletrhu InnoTrans dokázala, že umí razit trendy v oboru. Vedení společnosti, jež je součástí průmyslově‑technologické skupiny CSG, vývojové projekty intenzivně podporuje. A přestože se DAKO‑CZ orientuje na rozvoj elektromechanických brzdových řešení, veletrh InnoTrans ukázal, že nezanedbává ani ostatní oblasti a přispívá k budoucnosti, digitalizaci i bezpečnosti železnice.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost železnice.