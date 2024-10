Pro tuto zimu budou mít České dráhy na domácích kolejích ještě větší konkurenci. Soukromý dopravce RegioJet totiž postupně přiváží velkou várku ojetých vagonů z Německa a chce je brzy nasadit do provozu. Navíc by se mu další soupravy měly uvolnit z rychlíkové linky z Ústí nad Labem do Kolína, na kterou si pronajme jednotky od čínské lokomotivky CRRC.

Dohromady by tak měl brzy disponovat až 33 vagony navíc. Pro představu: to je zhruba stejný počet vozů, jaký má v součtu pět aktuálně provozovaných pendolin Českých drah. Nebo ještě jinak: zvýšení kapacity komerčních spojů RegioJetu o více než pětinu.

