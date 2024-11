Není moc větších poct, než když na svatbu vašeho syna přijde jako host sám prezident Spojených států. Zvlášť když je váš syn ministrem financí a pracuje tedy na jednom z klíčových míst v prezidentově administrativě. Matka amerického ministra financí Stevena Mnuchina ale prezidentovu účast na svatbě svého syna za poctu rozhodně nepovažovala. Dokonce si svou pravou ruku zavěsila na šátek a předstírala, že je zlomená, jen aby ji nemusela Donaldu Trumpovi podat. Považovala ho za sprosťáka a narcise a nechtěla v jeho blízkosti strávit ani minutu.

Málokdo v lidech vyvolává tak rozporuplné pocity jako Trump. Jeho příznivci ho obvykle nekriticky zbožňují, odpůrci ho považují v podstatě za fašistu. Drtivá většina lidí ho ale zná jen z médií, předvolebních shromáždění nebo sociálních sítí. Jak Trump fungoval v úzkém okruhu svých nejbližších spolupracovníků v Bílém domě, když byl v letech 2017 až 2021 prezidentem? Jak se rozhodoval? A jak by se choval a co by dělal, kdyby v úterý 5. listopadu v prezidentských volbách porazil Kamalu Harrisovou a do Bílého domu se vrátil?

Hodně o tom vypovídá obsáhlá kniha, která vznikla o jeho prvním prezidentství. Její autoři měli přístup k prakticky všem důležitým osobám z Trumpova okolí. A několikahodinové rozhovory jim pro účel sepsání knihy poskytl i sám Trump.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jak se Trump připravoval na summit s Vladimirem Putinem.

Kým se obklopil.

Komu ve svém okolí naslouchal.