Donald Trump má nad republikánskou stranou obrovskou moc. Ačkoliv poslední čtyři roky nebyl prezidentem, stále zasahoval do americké zahraniční politiky a rozhodoval například i o pomoci Ukrajině, popisuje v rozhovoru pro HN a Aktuálně.cz elitní novinář deníku The New York Times Peter Baker. Zda by ho i druhé prohrané volby této aury moci zbavily, podle něj vůbec není jisté.

Pro The New York Times jste popsal, jak se poslední čtyři roky Donald Trump choval jako „stínový prezident“, setkával se se zahraničními vůdci a ovlivňoval americkou zahraniční politiku. Je to opravdu tak neobvyklé, že se vlivní politici schází s lídry jiných zemí?

Není neobvyklé, že bývalí prezidenti hovoří se zahraničními lídry. Je ale neobvyklé, že se chovají, jako by pomáhali určovat zahraniční politiku. Ještě před volební kampaní zahraniční lídři považovali Trumpa za sílu, se kterou je třeba v americké politice počítat. A z dobrého důvodu. Věděli, že pokud Trump zveřejní nějaké výbušné vyjádření na sociálních sítích, může to ovlivnit republikány ve Sněmovně reprezentantů a možná i v Senátu.

Zbývá vám ještě 90 % článku