Amerika především! Jasné vítězství Donalda Trumpa v souboji o Bílý dům a také to, že jím ovládaná Republikánská strana získala většinu v Senátu, zásadně změní Spojené státy. A to způsobem, který silně ovlivní i světovou, evropskou, a tudíž také českou ekonomiku. Amerika se totiž chystá obklopit celní bariérou tak vysokou, že s tím dnešní byznysmeni, fungující po desetiletí v prostředí, v němž se bariéry pro obchod soustavně odbourávaly, nemají zkušenosti.

To vše za předpokladu, že vítěz voleb splní své po měsíce opakované sliby. Tedy že zavede importní clo ve výši 10 až 20 procent pro celý svět, přičemž čínský dovoz zatíží přirážkou dokonce šedesátiprocentní. Předvolební rétorika se sice nikdy nepřetaví do reality v poměru 1 : 1, ovšem zrovna v případě cel je Trumpova pozice nejčitelnější.

„Pro mě je slovo clo to nejkrásnější ve slovníku. Je to moje nejoblíbenější slovo,“ prohlásil během volební kampaně muž, který ochranářskou politiku propaguje desítky let, přičemž bariéry proti dovozu do USA během svého prvního mandátu v letech 2016–2020 skutečně výrazně zvýšil.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak je to s Trumem slibovanými cly.

Co na volební výsledek říkají čeští podnikatelé.

Jaká je reakce českého ministerstva financí.