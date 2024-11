Young4Energy

Společnost založili v roce 2015 Vít Lebeda a Jan Mendrygal, tehdejší studenti VŠB‑TUO, spolu s Romanem Mendrygalem. Původním záměrem bylo poskytovat poradenství v oblasti energetických úspor, ale v současnosti se firma věnuje zejména designu FVE a BESS, a to ve spojení s dispečerským a řídicím systémem Metrica. Pro klienty zajišťuje kompletní cestu od analýzy přes návrh řešení až po projekci, a to s garancí projektovaných parametrů. Firma i zaměstnanci mají oprávnění energetického specialisty. Díky svému přístupu k udržitelnému rozvoji firma v roce 2017 postoupila do finále soutěže EY Podnikatel roku v kategorii Start‑up roku.