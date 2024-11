Společnost SEFY Czech Republic spolu se sesterskou společností A‑Z Traders tvoří silnou výrobní a vývojovou skupinu, která neustále posouvá český fotovoltaický trh kupředu. A‑Z Traders představuje úspěšnou technologickou firmu, jež se specializuje na výrobu rozvaděčů určených primárně pro fotovoltaické systémy. Kromě certifikovaných rozvaděčů stojí také za inovativními regulačními prvky, jako je A‑Z Water Inverter nebo také chytrý systém A‑Z Router Smart. Toto zařízení je na českém trhu považováno za nejpokročilejší technologii pro řízení energetických toků v domácnostech s fotovoltaikou. Dokáže totiž efektivně řídit provoz střídače, bojleru, baterie, ale i nabíjení elektromobilu, čímž optimalizuje využití vyrobené elektřiny a minimalizuje přetoky do sítě.

Jaké fotovoltaické řešení zvolit pro firemní provoz?

Návrh firemní fotovoltaiky by měl reflektovat energetické požadavky provozu. Prvním krokem je tedy vždy podrobná analýza spotřeby elektrické energie, která zahrnuje nejen aktuální energetické požadavky, ale i možný budoucí růst spotřeby. Pro realizační firmu je důležité pochopit rozložení spotřeby energie během dne a v průběhu roku, tedy o pracovních dnech, víkendech a v rámci sezonních změn. Fotovoltaika pomůže především přes den, ale není pravda, že by po západu slunce byla k ničemu. Díky obrovskému pokroku na poli bateriových úložišť a jejich řízení je v posledních letech trendem navrhovat elektrárny i s ohledem na možnost realizace odložené spotřeby zelené energie v době, kdy elektrárna nevyrábí. Cena baterií je aktuálně na dlouhodobém minimu a zvýšení využitelnosti elektrické energie se tak z ekonomického hlediska jeví jako velmi efektivní řešení.

Státní podpora myslí i na firmy a obce

Instalaci fotovoltaiky pro nerezidenční trh pomáhá financovat řada programů. Například Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) nabízí podporu pro firmy v rozmezí od 500 tisíc do tří milionů korun. S využitím tohoto programu je možné získat dotaci, která pokryje 30 procent nákladů na samotný fotovoltaický systém a 50 procent nákladů na akumulační bateriové systémy formou odpuštění splátek z bezúročného úvěru. V rámci výzvy RES+ (č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou) mohou firmy získat podporu ve výši 50 procent celkových výdajů. Obce mohou z dalších programů dosáhnout dokonce až na 75procentní dotaci, což představuje návratnost investice okolo dvou let. Existují ale i další výzvy a programy, které mohou českým firmám a obcím pomoci efektivně financovat fotovoltaické zdroje elektrické energie využitelné pro vlastní provoz.

„V SEFY máme letitou zkušenost jak s instalací nejrůznějších typů elektráren pro rodinné domy nebo firmy, tak i pro obce. Našim klientům poskytujeme prvotřídní služby nejen při vlastní technické realizaci, ale také při vyřízení administrativních záležitostí, bez kterých se výstavba fotovoltaické elektrárny neobejde. Naším cílem je provést klienty celým procesem od A do Z a ušetřit jim co nejvíce času a energie v oboru, ve kterém se nemusí orientovat,“ říká Miroslav Mikeš, jednatel společnosti SEFY Czech Republic, která si již dva roky po sobě drží pozici nejlépe hodnocené firmy v oboru.

Výhody fotovoltaiky nejsou jen v nízké ceně za energie

Rostoucí nároky na environmentální odpovědnost motivují firmy k hledání udržitelných řešení pro snížení uhlíkové stopy a jedním z osvědčených způsobů je právě využití fotovoltaiky. Firmy s pozitivními výsledky ve svých ESG (environmental, social, governance) výkazech mohou navíc očekávat lepší podmínky při jednání s finančními institucemi, které stále více hodnotí ESG kritéria zejména v oblasti úvěrování podnikatelů.

Na fotovoltaiku od SEFY vsadil i Metrostav

Společnost Metrostav, která patří mezi největší české stavební firmy, se v loňském roce spolu se svou divizí Metrostav Nemovitostní rozhodla investovat do střešní fotovoltaické elektrárny. Cílem bylo snížit náklady na energie, dosáhnout částečné energetické soběstačnosti a připravit se na nové povinnosti v oblasti ESG. SEFY pro Metrostav zrealizovala rovnou dvě elektrárny. Střešní fotovoltaická elektrárna o výkonu takřka 45 kWp byla instalována na hlavní administrativní budově Metrostav v Praze 8. Okolo 95 procent vyrobené energie z fotovoltaiky jde do provozu budovy. Minimum přetoků do sítě poukazuje na kvalitní návrh, který velmi přesně reflektuje energetické potřeby budovy. Přibližný roční výnos 40 MWh energie znamená značné finanční úspory. Také na střeše sousední administrativní budovy společnosti Subterra (z koncernu Metrostav) byla instalována fotovoltaická elektrárna, a to o výkonu 49 kWp. Celkem 108 panelů vyrobí ročně asi 45 MWh bezemisní elektřiny. I zde veškerou vyrobenou elektřinu využije administrativní budova pro svůj provoz. Metrostav svým přístupem k obnovitelným zdrojům a využíváním zelené energie přispívá nemalou měrou k ochraně životního prostředí.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Fotovoltaika.