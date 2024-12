Jednou z možností, jak dále snížit závislost na fosilních palivech z Ruska, zvýšit naši energetickou bezpečnost a ozelenit naše výrobky pro exportní účely, je navýšit náš zhruba 18procentní podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie. To by bylo i lákadlem pro strategické investice ze zahraničí, které zelenou elektřinu vyžadují. Ostatně na vlastní kůži jsme to pocítili u nedávného rozhodnutí Microsoftu nestavět v Česku nové datacentrum a je to i jeden z důvodů, proč u nás stále čekáme na novou gigafactory.

Výroba elektřiny ze slunce a větru by přitom mohla v českých podmínkách pokrýt podstatnou část naší spotřeby energie a tyto problémy částečně vyřešit.

