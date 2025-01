Na východě Evropy hrozí další humanitární krize. Na levém břehu řeky Dněstr, za kterou se rozkládá malý separatistický region Podněstří, totiž zůstaly statisíce lidí bez tepla a horké vody. Moskvou podporované území, které je součástí Moldavska, se od prvního ledna potýká s nedostatkem plynu. Ten přestal do země proudit potom, co sousední Ukrajina ukončila jeho tranzit z Ruska do Evropy.

Energetická společnost Gazprom nicméně už dříve oznámila, že dodávky do Moldavska pozastaví kvůli údajným nedoplatkům za plyn. Moldavsko obvinění odmítá, a naopak tvrdí, že se Kreml snaží v zemi destabilizovat situaci a podkopat její směřování do EU.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké dopady může mít humanitární krize na Moldavsko.

Kde vezme Moldavsko elektřinu a plyn.

Jak chce Rusko zneužít situaci v Podněstří.