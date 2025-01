Donald Trump bude už v pondělí opět americkým prezidentem. Co čekat z hlediska cel a dalších dopadů na byznys? Zeptáme se v Ranním brífinku. Vkládaný objekt typu Podcast: Trump může vyvolat inflaci, a to i u nás. Jak konkrétně? by Hospodářské noviny...

Ranní brífink