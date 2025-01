Pokud je jedním z vašich novoročních předsevzetí proniknout hlouběji do světa umění, číst v dílech v souvislostech a konečně se zapojit do často vášnivých debat svých přátel o stavu nejen současného výtvarného umění, máme pro vás šest tipů na výstavy, které by vám neměly uniknout. Jen pozor, tři z nich končí už za pár dní a je tak nejvyšší čas naplánovat si jejich návštěvu.

1/ Profesor a žačka: Max Švabinský a Helena Salichová

Tady dochází k pozoruhodnému a nekompromisnímu dialogu kontrastního světa. Na jedné straně významný český výtvarník Max Švabinský a jeho grafiky překypující divokou romantikou a ženským půvabem v dokonalých kulisách přírody, na straně druhé jeho studentka Helena Salichová a střízlivý pohled slezské ženy na každodenní rutinu při práci na poli i doma. Galerista a majitel sbírky Jan Světlík o Salichové mluví jako o opomíjené umělkyni, která podává autentickou výpověď ženy své doby a která si i přes vliv svých slavných učitelů našla vlastní vyjadřovací styl, jež vrcholí taktéž vystavovaným souborem grafických listů Tvary skryté ve dřevě.

Galerie Gong, Dolní oblast Vítkovice, Ruská 2993, Ostrava 3. Výstava potrvá do 27. 4. 2025.

