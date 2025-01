Ještě žádný politik nedokázal zpeněžit svou popularitu a budoucí moc tak efektivně, jak se to povedlo Donaldu Trumpovi. Názorně to ukazují kryptoměny spojené jak se jménem nastupujícího amerického prezidenta, tak jeho manželky Melanie. Obchodování s kryptoměnou nazvanou Official Trump začalo v pátek, tři dny před Trumpovou inaugurací. Když se k projektu na sociálních sítích přihlásil, vystřelil kurz tokenů během necelého dne natolik, že to hodnotu „mincí“ v držení Trumpových firem ocenilo na víc než 15 miliard dolarů. Dění kolem měny nazvané podle staronové první dámy USA $Melania probíhalo jako přes kopírák. Během několika hodin dosáhla víc než miliardové tržní kapitalizace (v dolarech), přičemž ale zčásti „kanibalizovala“ sesterskou (respektive manželskou) „měnu“ označovanou $Trump.

Čistě aritmeticky tak Trump za pár dní získal násobně větší majetek než za půlstoletí podnikání, s nímž díky rodinnému zázemí – jeho otec byl úspěšný newyorský developer – začínal už jako boháč. Trumpovy měny přitom nepřinášejí žádná technická vylepšení – jsou postavené na blockchainu zavedené platformy Solana – a nepřicházejí ani s žádným novým obchodním modelem. Jejich většinový majitel přitom ani nepředstírá, že nabízí investiční aktivum.

