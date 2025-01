Česká ekonomika v letošním roce poroste o 2,3 procenta, růst zrychlí z loňských 1,1 procenta. Ve čtvrtek to v makroekonomické prognóze uvedlo ministerstvo financí. Letošní výhled růstu hrubého domácího produktu (HDP) zhoršilo proti listopadovému odhadu 2,5 procenta. Výhled letošní inflace ponechalo na 2,3 procenta po loňských 2,4 procenta. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zároveň varoval před tím, že český hospodářský růst mohou negativně ovlivnit americká cla.

Případné zavedení desetiprocentních cel na dovoz evropského zboží do USA by podle Stanjury zpomalilo růst české ekonomiky zhruba o 0,5 procentního bodu. „Vzhledem k tomu, že Spojené státy nejsou tou nejdůležitější exportní zemí pro Českou republiku, potenciální dopad je menší než pro Německo,“ řekl Stanjura. Česko nicméně přesto dopad případných amerických cel pocítí, a to právě kvůli svému navázání na Německo, upozornil ministr. „Je na evropských politicích, abychom vyjednali férové podmínky se Spojenými státy,“ dodal.

Dalším rizikem pro hospodářský růst může být slabší než očekávaný ekonomický výkon Německa. Dopad by ale byl zhruba 0,1 procentního bodu. Německá vláda tento týden zhoršila výhled letošního hospodářského růstu na 0,3 procenta, když v říjnu odhadovala 1,1 procenta. České ministerstvo financí při přípravě predikce očekávalo růst německého HDP 0,7 procenta.

Hospodářský růst v Česku letos podle ministerstva potáhne spotřeba domácností, která zrychlí svůj růst na 3,4 procenta z loňských 1,8 procenta. Nahrávat by tomu měl růst reálných mezd zhruba o čtyři procenta a také snižování míry úspor, která zůstávala na zvýšené úrovni od pandemie covidu‑19. Po loňské stagnaci také oživí investiční aktivita státu i soukromého sektoru, kde se promítne snížení úrokových sazeb. Ministerstvo financí odhaduje růst investic o 2,8 procenta.