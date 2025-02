Abyste pochopili dopady zavedení dovozních cel, „nemusíte být laureátem Nobelovy ceny za ekonomii“. Takto ironicky komentoval portugalský premiér Luís Montenegro uvalení dodatečných cel na dovoz zboží do Spojených států. Konstatoval přitom, že takový krok zvýší tamní cenovou hladinu – američtí spotřebitelé tedy v obchodech zaplatí víc.

Na tom mezi drtivou většinou ekonomů panuje jednoznačná shoda. A fakt, že by cla mohla americké ekonomice způsobit některé problémy, uznal i prezident Donald Trump, který to dříve popíral. Nyní odložil platnost cel uvalených na Mexiko a Kanadu o měsíc. Dodatečná cla na Čínu stále platí, aspoň zatím.

Trump ale také opakuje, že zatíží cly dovoz ze zemí Evropské unie. Ať už to skutečně udělá, nebo ne, je nápadné, jak výrazně se přitom situace států EU liší od té mexické, kanadské a čínské. Pokud by Trump myslel své argumenty vůči Mexiku, Kanadě a Číně vážně, důvody pro uvalení cel na dovoz ze států unie by ve skutečnosti neměl.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jak ve skutečnosti vypadá vzájemný obchod mezi EU a USA

Proč Trump řeší jen jeho mizivou část

K čemu může jeho přístup vést