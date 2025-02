Na první pohled to možná vypadá překvapivě, ale vývoz norského zemního plynu do zemí Evropské unie se v posledních letech nijak zásadně nezvýšil. V roce 2021, tedy před ruskou invazí na Ukrajinu, Norové do států EU exportovali 113 miliard metrů krychlových plynu, loni to bylo 117 miliard. Jde o rekordní čísla, ale nikoliv o dramatický nárůst. Co ale narostlo dramaticky, jsou norské zisky z vývozu zemního plynu.

„Norsko není šmelinářem vydělávajícím na válce,“ ohradil se nový norský ministr financí Jens Stoltenberg, který byl do loňska generálním tajemníkem Severoatlantické aliance. Právě podobným nařčením ale teď jeho země čelí.

